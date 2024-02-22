桃園燈會開幕　張善政：為明年台灣燈會暖身

桃園燈會21日晚間開幕。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園2月22日電（記者 盧誠輝）桃園燈會21日晚間開幕，中國國民黨桃園市長張善政表示，2024桃園燈會2月21日至3月3日為期12天展出，規劃“南昌森林運動公園”及“虎頭山創新園區”兩大主展區，各具特色，串聯燈區的桃林鐵路也有應景的佈置，有別以往，透過創新形式為桃園主辦的“2025台灣燈會”做暖身序幕，歡迎大家一起來桃園燈會賞燈慶元宵。



桃園燈會21日晚間開幕，包括張善政、桃園市副市長王明鉅、桃園市政府觀光旅遊局長周柏吟、國民黨“立委”萬美玲、多位藍綠桃園市議員與桃園市府各局處一級首長都到場出席開幕活動。



張善政指出，南昌燈區有澳洲藝術家團隊ENESS首次來台戶外免費公開展演的“飛天交響樂”作品及多組來自台灣不同藝術團隊的現代燈組作品，虎頭山燈區則重現古代元宵氛圍，設置朝代市集、傳統花燈及互動燈組，透過創新形式為桃園主辦的“2025台灣燈會”做暖身序幕。



桃園市政府觀光旅遊局長周柏吟說，今日開幕活動特請邀請體育大學舞龍隊帶來“夜光龍”表演及UNI馬戲團帶來馬戲雜耍表演，燈會有許多互動式設計，歡迎全台遊客都可以一起攜家帶眷來桃園燈會賞燈旅遊。



桃園市政府觀光旅遊局表示，桃園燈會現場可以領取100%回收永續材料的“桃氣龍”及“寶桃龍”小提燈，凡搭乘大眾運輸至現場燈會的民眾，不僅可以拿到限量版“春桃共榮”，還有機會抽中黃金。

