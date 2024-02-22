快評：台方涉瞞真相　大陸追究到底

中評社快評／針對大陸漁船被台灣海巡追緝翻覆釀二死事件，國台辦發言人朱鳳蓮昨晚再次出聲，要求台灣有關方面儘快公佈事實真相，嚴懲相關責任人，滿足遇難者家屬合理訴求，鄭重向遇難者家屬道歉，給遇難者家屬和兩岸同胞一個交代。



朱鳳蓮指出，2月14日台灣方面粗暴對待大陸漁船致兩名漁民遇難事件發生後，台有關方面負責人稱海巡人員“執法”過程並無不當，企圖掩飾其暴力行徑；島內一些人大放厥詞，態度囂張。在兩岸同胞和遇難者家屬強烈要求下，台灣有關方面才承認是因台海巡艦艇衝撞導致大陸漁船翻覆、人員傷亡，但仍以各種理由推諉塞責，對事件真相遮遮掩掩。



朱鳳蓮的矛頭指向台灣有關方面負責人、也指向綠營某些人物。台方對事件真相遮遮掩掩、涉嫌隱瞞，島內很多人也看不過眼。



國民黨“立委”徐巧芯昨天表示，事件發生第一時間，“海巡署”根本沒有公開雙方“碰撞”事實，刻意隱瞞。媒體人趙少康說，“海巡署”一連被抓包撒了兩個謊，荒腔走板；金門地檢署證實，漁船是被台灣海巡船碰撞才翻覆；“海巡署”一開始以偵查不公開當理由，不公布事發當下的錄影畫面，後又說根本沒有錄；海巡人員的“密錄器”是標配，“海巡署”遮遮掩掩，到底在掩飾什麼？



人命關天，不允許推諉塞責、遮遮掩掩，大陸必定追究到底。大陸海警船近日在廈金海域展開常態化執法巡查行動，既是針對“漁船事件”的具體回應，也是一個新的戰略布局的開始。台灣方面清楚，大陸海警船常態化執法巡查行動的相關效應會進一步擴大，大陸相關行動肯定不會只停留在廈金海域，下一步指向何處，台方應心中有數。