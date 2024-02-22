中評鏡頭：桃園燈會互動式設計超吸睛

桃園燈會主燈邀請澳洲藝術團隊精心打造。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園2月22日電（記者 盧誠輝）桃園燈會21日晚間開幕，燈會特色是以現代科技結合傳統藝術，許多互動式設計超吸睛！



桃園燈會共分兩大燈區，其中南昌森林運動公園燈區以以多元共融為主題，展出多組大型互動燈光藝術作品，入口意象即以具科技感的流動線條發想，主燈區更邀來澳洲藝術團隊ENESS來台，首次免費公開展演。每晚6點起，每半小時展演一次精采燈光秀，震撼力十足的聲光效果。



另外，烘托燈區則充滿未來感的科技氛圍。活動期間邀來HUR+緋紅魅影、幽靈水晶，以及“2023桃園星人秀”入圍選手現場演出與民眾同歡，每日還有花式調酒拋瓶秀、街頭魔術、火舞等各種豐富的特色主題表演，讓燈會越夜越精彩。



虎頭山創新園區則以穿越古今為特色，安排各式傳統文化表演，包括西塘漢服展演衣冠禮樂秀、墨韻舞蹈水袖流扇、擊戰鼓舞大旗等；精采絕倫的雜耍特技，像是馬戲金獎扯鈴秀、特技馬戲團等，透過傳統與創新共融，讓民眾親身感受跨時空、跨文化激盪出的絕妙火花。



每晚7點30分，燈區也將推出特色漢服提燈夜遊活動，引領觀眾走進穿越千年時空的旅程，感受獨具一格的傳統上元燈節風情，彷若穿越時空的漢服元宵市集，帶給民眾難忘的慶元宵體驗。

