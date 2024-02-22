立法會第13次前廳交流會 聚焦23條立法

前廳交流會（政府新聞處圖片） 中評社香港2月22日電（記者 盧哲）香港特區立法會第13次前廳交流會21日舉行。由特區政府律政司副司長張國鈞、保安局局長鄧炳強帶領多名官員出席。港府表示，希望就基本法23條立法、完善打擊網絡及電話詐騙案措施等議題，與議員互動交流。官員在會後表示，23條立法諮詢期完結後，會盡快預備好條例草案，提交立法會審議；並指料立法後會有更多外部勢力抹黑。立法會多個政黨議員則對23條立法表示支持。



交流會早上九時舉行，律政司副司長張國鈞、保安局局長鄧炳強在立法會主席梁君彥陪同下進入立法會前廳，保安局副局長卓孝業等官員亦有到場。據悉，約60名議員參與交流。會後，律政司副司長張國鈞表示，在諮詢期間，對收到的意見每天都在進行處理。有關起草工作相關司局同事每日馬不停蹄、密鑼緊鼓進行，務求盡快預備好草案工作，盡快交去立法會。



保安局局長鄧炳強表示，不少議員都關注三條罪行，包括煽動意圖罪、披露國家機密罪及境外干預罪，重申一般人不會輕易觸犯。他說，“23條立法就是針對想危害國家安全的人，對一般市民只會有保護作用，對做生意的人只會有更大保障。接下來不久完成諮詢就會推法案，我們預期要防範的人、即外部勢力或潛逃的人，會有更多抹黑工作，所以我希望市民要認清事實真相。”



民建聯副主席、立法會議員周浩鼎對記者表示，在交流會上有向官員反映他們接觸的本地、外國商會都支持立法。“普遍掌握的訊息來看，都希望23條立法盡快完成，好讓我們完成完善國家安全機制後，就可以全力拼經濟。”



民建聯立法會議員何俊賢表示，有人經常攻擊一些對23條立法作正當討論的學者和政界人士，他認為相關行為“絕對不要得”，強調應對一些疑慮作出講解，而非將疑慮變成攻擊的目標。