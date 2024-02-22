楊潤雄：啟德體育園將於2025年上半年啟用

立法會（中評社 盧哲攝） 中評社香港2月22日電（記者 盧哲）香港特區政府文化體育及旅遊局局長楊潤雄21日在立法會表示，啟德體育園有限公司現正與政府相關部門緊密聯繫準備營運前的工作。待檢視試運及各項測試滿意後，啟德體育園將於二○二五年上半年啟用。



啟德體育園是香港歷來最大型的體育設施，落成後將提供現代化和多用途的體育和休憩設施，包括一個設有50000個座位的主場館、一個10000個座位的室內體育館、一個5000個座位的公眾運動場及約14公頃戶外空間。



楊潤雄在回答議員提問時說，啟德體育園採用“設計、興建及營運”模式，由啟德體育園有限公司作為承辦方，負責設計、興建和日後營運的工作。啟德體育園位於啟德發展區核心位置，備有多元化和高效便捷的交通配套，鄰近港鐵啟德站和宋皇台站，距離兩站均約10分鐘步程。市民除可使用便捷的鐵路網絡往返體育園外，亦可乘搭在鄰近巴士站的多條巴士路線連接體育園與港九新界各區。園區內亦設有的士站及公眾停車場等配套設施，配合市民不同模式的出行需要。當有大型活動舉辦時，運輸署會視乎活動的規模及參加者的需要，開辦特別巴士服務，以配合活動進行期間的額外交通需求。



楊潤雄表示，在啟德體育園“設計、建造及營運”合約招標前，政府己委託顧問公司進行交通及人流評估，相關報告亦考慮到現有、興建中及計劃中的行人設施及交通道路發展，及就各場館在活動滿座時疏散的情況進行技術評估。啟德體育園有限公司日後在安排活動方面將協調主辦單位盡量避免兩個或以上的場館於同一時間散場。此外，啟德體育園有限公司亦會與活動主辦單位及相關政府部門保持密切聯繫，當體育園有大型活動舉行時，有關方面會在人流和交通管理方面及早作出全面準備和部署，靈活調配人手，並制定應變措施，以確保出席體育園活動的人士在進場及離場時暢順有序。



為提升啟德體育園的整體準備及應變能力，啟德體育園有限公司現正與政府相關部門制定應變計劃，包括全方位的風險評估及考慮，因應不同情況而需調配的人手，以及需採取適當的應變措施，確保啟德體育園一旦遇上緊急情況，亦能安全及有序地疏散活動參加者。



楊潤雄表示，啟德體育園有限公司現正與政府相關部門緊密聯繫準備營運前的工作。在建造工程、修繕工程和所有法定檢測驗收完成後，承辦方將為各設施安排裝備運作測試及試業活動，測試包括人群管理及事故應變演習的統籌及協調能力等，從而提升緊急應變效能，及適時調整策略。待檢視試運及各項測試滿意後，啟德體育園將於二○二五年上半年啟用。