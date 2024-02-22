楊潤雄：去年訪港旅客逾三千萬 復甦強勁

立法會（中評社 盧哲攝） 中評社香港2月22日電（記者 盧哲）香港特區政府文化體育及旅遊局局長楊潤雄21日在立法會表示，去年的旅客達3400萬人次，遠超之前估計的2580萬人次，顯示持續復甦的勢頭強勁。他還透露，局方正討論更新《香港旅遊業發展藍圖》，目標於今年公布《藍圖2.0》，拉動不同產業共同推動本港旅遊業提速和提質發展。



楊潤雄在立法會會議就“擦亮香港旅遊品牌”議員議案的開場發言時表示，旅遊業是香港經濟主要動力之一。香港旅遊業在去年二月開始復常，到目前為止剛好一年。在政府和業界共同努力下，去年的旅客達3400萬人次，遠超之前估計的2580萬人次。楊潤雄說，旅遊業有旺淡季，亦受不穩定天氣影響，但去年每個季度的訪港旅客數目都保持著增長的步伐，顯示持續復甦的勢頭強勁。



楊潤雄表示，在剛過去的內地春節黃金周假期，內地訪港旅客約125.5萬人次，平均每天約15.7萬人次，較二○二三年五一黃金周及國慶黃金周分別高約25%及15%，超過二○一八年同期水平。農曆年期間，多項大型活動包括花車巡遊、煙花匯演、賽馬和賀歲盃大受歡迎，展現出香港作為中西文化交匯點和國際旅遊城市的獨特節日氣氛，各個主要旅遊景點，包括車公廟、香港迪士尼樂園、海洋公園、昂坪360纜車、山頂纜車、西九文化區、大埔林村許願樹及黃大仙祠等人頭湧湧，個別景點的人數已超越疫情前的水平。楊潤雄說，文化體育及旅遊局（文體旅局）為了讓旅客有美好的旅遊體驗，負起統籌不同相關範疇的工作，例如其主持會議統籌30多個部門和相關機構在過去兩次內地黃金周訪港旅客做的準備工作，務求為訪港旅客帶來良好的旅遊體驗亦為旅遊業全面復甦提供更好條件。



楊潤雄表示，香港在過去五年，酒店和賓館合計客房總數增加約8%，超過10萬間，為接待旅客提供更好的條件。此外，二○二三年十二月的酒店實際平均房租約港幣1600元，與二○一七年及二○一八年同期的水平大致相若，並未有大幅漲價的情況。據旅發局（香港旅遊發展局）的統計，二○二三年過夜旅客的平均留港時間約3.6晚，增長16%。而過夜旅客人次的比例亦有所增加，去年50%的旅客人次為過夜旅客，超過了二○一七年和二○一八年同期平均的46%。內地過夜旅客比例為46%，比二○一七年和二○一八同期平均的40%高，而非內地旅客過夜比例則維持在66%。



楊潤雄強調，政府重視旅遊業的發展，在二○一七年公布《香港旅遊業發展藍圖》（《藍圖》），定下本港旅遊業發展為世界級首選旅遊目的地的明確願景，並提出四大長遠發展策略，包括開拓多元化的客源市場，集中吸引高增值過夜旅客來港﹔培育及拓展具本港及國際特色的旅遊產品及項目，包括文化、古蹟、綠色及創意旅遊，並鞏固和提升香港作為會議展覽旅遊目的地、地區郵輪樞紐及亞洲盛事之都的地位﹔推動智慧旅遊﹔及提升旅遊業服務質素，推動業界採用良好營商手法等好讓行業得以平穩、健康及持續發展。政府及業界正有序落實《藍圖》提出的13個目標和72項措施，並持續檢視本港承受及接待旅客的能力。