國慶75週年 港府所有決策局籌劃慶祝活動

立法會（中評社 盧哲攝） 中評社香港2月22日電（記者 盧哲）香港特區政府民政及青年事務局局長麥美娟21日在立法會表示，為做好慶祝國家成立七十五周年的各項活動和計劃，行政長官已指示政務司司長統領各政策局和部門的國慶籌備工作。今年的國慶活動計劃除了一年一度的大型國慶酒會、升旗儀式、文藝匯演和煙花匯演等重要節目，所有決策局亦會與其轄下部門在其各自範疇籌劃各式內容豐富、種類多元的慶祝活動，務求讓更多不同背景和年齡層的巿民可參與其中，一同分享國慶的喜悅。



麥美娟說，香港特別行政區政府（特區政府）一直以來都非常重視慶祝中華人民共和國成立這一重要的歷史里程碑，每年都透過一系列活動和宣傳，與市民共賀國慶，並從中弘揚愛國精神和民族自豪感。中華人民共和國的成立周年，一向是香港特別行政區的大事。今年的十月一日將迎來中華人民共和國成立七十五周年，昭示國家在中國共產黨的領導下，從站起來、富起來到強起來，全面建成社會主義現代化強國、推進中華民族偉大復興的輝煌成就，意義更加非凡。



麥美娟介紹，為做好慶祝國家成立七十五周年的各項活動和計劃，行政長官已指示政務司司長統領各政策局和部門的國慶籌備工作。就此，政務司司長已於二○二四年一月舉行的“地區治理領導委員會”和“地區治理專組”會議作出指示，要求各決策局和部門同心協力，全方位、全力謀劃和推進國慶籌備工作，在社會不同層面共同營造繽紛熱烈的國慶氛圍，厚植愛國主義情懷。



按照政務司司長的指示，今年的國慶活動計劃除了一年一度的大型國慶酒會、升旗儀式、文藝匯演和煙花匯演等重要節目，所有決策局亦會與其轄下部門在其各自範疇籌劃各式內容豐富、種類多元的慶祝活動，務求讓更多不同背景和年齡層的巿民可參與其中，一同分享國慶的喜悅。此外，民政事務總署轄下的全港18區民政事務處亦會聯同當區區議會，在各區籌辦具地區色彩的重點國慶慶祝活動，與民同樂。除了厚植家國情懷外，特區政府也會透過舉辦一系列具主題特色的國慶慶祝活動，向所有來自國內以至其他地方的旅客，展示香港背靠祖國、面向國際的獨特優勢和魅力。