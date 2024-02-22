中評社北京2月22日電／據人民日報報導，國際貨幣基金組織（IMF）日前上調了2024年中國經濟和亞洲新興經濟體的增長預期。同時，基於中國等主要經濟體增長充滿韌性，國際貨幣基金組織將今年全球經濟增長預期上調0.2個百分點至3.1%。國際貨幣基金組織指出，上調中國經濟增長預期反映了去年中國經濟高於預期的增長勢頭延續，以及中國政府出台相關政策產生的帶動作用。



2023年，中國國內生產總值超過126萬億元，比上年增長5.2%，中國仍然是全球增長最大引擎。今年以來，高質量發展扎實推進。2024年1月，經濟景氣水平有所回升，釋放了開年經濟運行積極信號。



“中國經濟的競爭優勢依然存在”



作為國際貨幣和金融體系的核心機構，國際貨幣基金組織是各國協調宏觀經濟政策的主要平台。



國際貨幣基金組織在最新的《世界經濟展望報告》中表示，全球經濟增長在2024年有可能出現進一步的上行，幾大因素中包括中國經濟復甦速度的加快。



對中國經濟增長的樂觀預期，也提振了對地區經濟增長的信心。國際貨幣基金組織預測，由於中國經濟增長可能超過預期，亞洲新興經濟體今年的整體經濟增長率有望達到5.2%，比去年10月的預測提高0.4個百分點。



不僅僅是國際貨幣基金組織，高盛、瑞銀等國際金融機構也在近期發布報告指出，2024年中國消費和服務業將延續疫情後的復甦趨勢。英國經濟學人智庫等預計，2024年中國經濟基本面將更加穩固。美國戰略與國際問題研究中心等機構認為，中國電動汽車電池、電子產品、礦產等出口強勁，不少產業全球競爭力領先。



中國美國商會發布最新調查報告顯示，有50%的受訪美國企業將中國列為全球首選或前三位投資目的地。中國歐盟商會調查顯示，59%的受訪企業將中國視為三大主要投資目的地之一。中國德國商會的商業信心調查報告顯示，91%的受訪德國企業表示將繼續扎根中國市場，超過半數的受訪德企計劃未來兩年內增加對華投資。



更多的國際機構和企業以實際行動表達對中國市場的長期看好。



日本經濟界訪華團、世界銀行執行董事訪問團、法國達能集團、美國安利集團、德國寶馬集團……近期，國際機構和跨國公司負責人紛紛到訪中國，看好中國市場、深化務實合作。