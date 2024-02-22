打造基層綜合服務微平台

中評社北京2月22日電／據人民日報報導，小事不出企、大事不出站，整合資源、就近就便……近年來，浙江杭州餘杭區瞄准企業、工程項目及居民活動集中區域，建立勞動保障驛站，織密基層服務網。



“感謝勞動保障驛站，我的工傷才能夠順利認定。”去年，在餘杭區從事快遞工作的小劉，在派件過程中發生交通事故並受傷，希望單位承擔工傷責任，而快遞站認為該情況不屬於工傷，雙方發生爭議。小劉找到了街道勞動保障驛站求助。驛站勞動關係協調員瞭解情況後多次主動聯繫快遞站負責人進行釋法明理，最終雙方同意在驛站進行調解，單位願意主動承擔小劉的工傷主體責任。



截至今年1月底，餘杭區累計建成15個勞動保障驛站並投入運行。各站點集就業、社保、勞動用工指導、勞動保障法律法規咨詢等服務於一體，打造人力社保綜合集成服務“微平台”。



據瞭解，各站點分別設置了接待窗口、自助機、調解室、約談室等設備和設施場所，可為各類就業群體提供勞動保障基本服務。驛站日常工作由勞動保障督導員、勞動保障管理員及勞動關係協調員承擔。截至目前，餘杭區已配置勞動保障督導員34名、勞動保障管理員47名、勞動關係協調員3656人，基本建立形成信息互通機制、應急響應機制等。



與此同時，持續強化線上服務。餘杭區利用新媒體推送靈活就業、社保繳費、工傷預防等宣導視頻，深化新就業群體政策普及，在各驛站放置自助服務機提供便捷辦事服務，以及在條件成熟的驛站開設“帶崗直播間”，提供線上人力資源交流服務，不斷加強對勞動保障驛站的數字賦能。



“下一步，我們將繼續聯合各鎮街，持續完善和落實勞動保障驛站建設工作，深度結合屬地工作實際，積極發揮驛站的示範引領作用。”餘杭區人力社保局黨委委員、副局長繆建宏說。