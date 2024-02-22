湖北黃石著力發展先進製造業

中評社北京2月22日電／據人民日報報導，在湖北黃石市有“一古一新”兩個看點：相距約40公里，一個是采掘年代可追溯到4000年前的銅綠山古銅礦遺址，一個是國內首座銅冶煉智能工廠——中色大冶弘盛銅業公司5G全連接工廠。智能工廠里的“一鍵煉銅”特別引人注目：實現全鏈條智能化生產，綜合利用礦石資源，高純陰極銅單位產品綜合能耗優於行業標杆值水平，去年完成產值269億元、利稅超10億元，成為湖北省的工業新增長點之一。



黃石因礦得名、因礦而興。走進這座礦冶文化底蘊深厚的資源型城市、老工業基地，企業追“智”逐“綠”、向新而行的圖景令人印象深刻。



2018年4月，習近平總書記在湖北考察時強調，加快傳統產業改造升級，加快發展新興產業，增強經濟發展新動能。



深入貫徹落實習近平總書記重要指示精神，黃石錨定高端化、智能化、綠色化方向，推動傳統產業高級化、新興產業集群化、優勢產業品牌化，培育特鋼基地、智造之城等“新名片”，著力發展先進製造業，打造先進製造之城。2023年黃石規上工業增加值同比增長10.2%，高新技術產業增加值同比增長18.8%。



數字化轉型，企業湧動新活力



在地面管控中心，工人輕點鼠標，地下設備即可啟動，溜放、轉運、提升等一系列遠程自動化操作依次完成。



“原來要5個人在地下工作，現在只需一人在地面操作。”在礦井下工作了28年的寶武資源武鋼資源大冶鐵礦采礦車間提升工段操控班班長熊志剛說。



大冶鐵礦曾是我國近代鋼鐵聯合企業“漢冶萍公司”的原料基地，如今圍繞生產作業智能化、基礎設施標準化、礦山資源數字化、經營管理智慧化，全力打造智慧礦山。



加快數字化轉型的，不只是老礦。



大冶特殊鋼有限公司460鋼管數字化工廠創新應用人工智能技術，實現從坯料進廠到加熱、軋制、檢驗至產品交付全過程管理，可柔性定制1萬多種規格產品。