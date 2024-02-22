京津冀交通一體化持續拓展

中評社北京2月22日電／據人民日報報導，記者從近日召開的河北省深入推進京津冀交通一體化新聞發布會上獲悉：京津冀協同發展戰略實施10年來，河北省著力解難點、疏堵點、去痛點，打通“大動脈”，暢通“微循環”，京津冀交通一體化持續向縱深拓展。目前，多節點、網格狀、全覆蓋的綜合交通網絡基本形成，京津雄核心區半小時通達，京津冀主要城市1—1.5小時交通圈加速形成，為京津冀協同發展提供了堅實的交通基礎和保障。



據介紹，雄安新區對外骨幹公路網加快構建，建成通車8個項目、573公里。其中，建成津石高速及京雄、榮烏新線、京德高速一期454公里，連同既有的京港澳、大廣、津雄高速，形成“四縱三橫”對外高速公路網，雄安新區與京津實現高速公路直聯直通；建成容易線和安大線等普通幹線公路119公里，建材通道全面打通。2023年，京雄高速全線通車，京雄兩地1小時高速公路通達成為現實。“四縱兩橫”高速鐵路網加速構築，京雄城際開通，京雄快線穩步推進，雄商、雄忻高鐵全面開工。



綜合立體交通網絡更加暢通。“軌道上的京津冀”加速形成。2014年以來，京張高鐵、京承高鐵、京唐城際、津興城際等6個項目通車運營，連接京津的鐵路達到23條。互聯互通的公路網全面構築。2014年以來，京昆、京台、首都地區環線密涿段、京禮、京秦高速等項目建成通車，打通拓寬對接京津幹線公路44條段、2552公里。其中，高速公路26條段、2175公里，普通幹線公路18條段、377公里。



交通運輸協同管理更加完善。三地交通部門建立健全跨區域、多層次的協同發展工作機制，定期召開聯席會議和各類專題會議，簽署接線協議24份，制定區域協同標準11項，三地交叉備案規範性文件98件；持續實施工程建設“一項目一專班”，協同共治大運河共管河段，制定京津冀危險貨物道路運輸緊急聯絡人制度，建立政務服務、工程建設、協同治理、運輸服務等多項合作機制；三地簽署交通運輸綜合執法協作辦法，聯合出台聯席會議機制、執法信息共享、異地案件辦理、執法聯勤聯動等辦法、規定7件。