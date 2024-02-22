“三北”工程攻堅戰年度重點任務明確

中評社北京2月22日電／據人民日報報導，記者從國家林草局獲悉：日前，國家林草局召開“三北”工程攻堅戰工作專班2024年第一次會議，研究部署“三北”工程攻堅戰2024年度重點工作任務。



今年是“三北”工程攻堅戰全面展開的關鍵一年。據悉，國家林草局將重點圍繞出台政策制度、落實重點項目、開展聯防聯控、抓好要素保障、推進光伏治沙、加強央企合作、強化科技支撐、推進宣傳培訓、開展國際合作等9個方面，抓好重點項目組織指導和包片蹲點、研究出台“三北”工程建設管理辦法、保障林草生態用水及工程種苗供應、推進荒漠化防治和風電光伏一體化工程建設、大力弘揚“三北精神”、選樹防沙治沙典型等27項重點工作任務。



會議強調，全力打好“三北”工程三大標誌性戰役，要統籌山水林田湖草沙一體化保護和系統治理，堅持以水定綠、適地適樹、喬灌草結合，全力增綠擴綠。要充分發揮引領示範作用，在三大標誌性戰役區抓好一批標誌性項目，為實施好“三北”工程六期規劃打牢基礎。要繼續支持引導中央企業深度參與“三北”工程建設，實施渾善達克—科爾沁沙地南緣綜合治理項目，發揮生態治理和綠色產業融合發展示範作用。要深入基層一線包片蹲點，全力以赴促開工、抓進度、保質量，確保2024年度各項工作任務取得預期成果。