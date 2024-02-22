長三角示範區國土空間保護開發格局持續優化

中評社北京2月22日電／據人民日報報導，日前，《長三角生態綠色一體化發展示範區國土空間總體規劃實施體檢評估報告（2023年度）》（以下簡稱報告）正式發布。



報告認為，示範區揭牌成立以來，上海市、江蘇省和浙江省嚴格落實示範區總規要求，國土空間保護開發格局持續優化，區域一體化空間治理水平顯著提升，有力支撐了示範區經濟社會高質量發展。



在跨區域空間協同治理機制方面，在示範區總規指導下，先行啟動區國土空間總體規劃和交通、生態、水利、產業、文旅等八個重點專項規劃、水鄉客廳等重點區域詳細規劃先後編制完成並批准實施；在自然資源本底保護方面，示範區落實最嚴格的耕地保護制度，嚴守永久基本農田保護紅線。城鎮開發邊界約束作用明顯，示範區將空間優化和減量提質理念貫穿規劃編制實施全過程，加強空間用途管制和形態管控；在保障重大項目落地方面，示範區成立4年來共推進145個重點項目。太浦河共保聯治先行工程、澱山湖堤防達標及岸線生態修復工程扎實推進，元蕩生態修復及功能提升工程基本實現全線貫通，跨域一體的生態格局進一步錨固；在綠色創新發展方面，示範區加快推進水鄉客廳近零碳社區、方廳水院超低能耗等項目建設，推動生產方式和生活方式的綠色轉型。