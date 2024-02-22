日本人口加速向東京都市圈集中

中評社北京2月22日電／據人民日報報導，日本政府近日公布的2023年人口遷移報告顯示，東京都人口淨遷入6.8萬餘人，較上年大幅增加80%。除了東京及其周邊地區，日本其他地方行政區域大多為人口淨遷出。日本媒體分析認為，新數據顯示日本人口向東京都市圈集中趨勢加劇，日本政府爭取2027年度實現東京都市圈人口均衡流動的目標進展緩慢。



包括神奈川縣、千葉縣和埼玉縣在內的東京都市圈面積約占日本國土面積的3.6%。截至2023年，該區域人口為3693萬，約占日本總人口的29.6%。日本國立社會保障和人口問題研究所預測，東京地區的人口單向聚集趨勢未來將進一步加劇，預計到2045年東京地區的人口占比將升至31.9%。



日本政府早在2014年就提出力爭在2020年實現東京都市圈遷入人口和遷出人口的平衡，促進人口向其他地區流動。但是，東京都市圈人口多年來持續增長，政策目標時間幾度延後，從原定的2020年推遲到2027年。2019年，日本政府啟動“地方創生移居支援項目”，鼓勵居民從東京地區遷移到其他地方。2023年6月該項目支持對象範圍進一步擴大，鼓勵在東京23區內就讀的大學生畢業後返鄉就業，並提供財政補貼。



截至2022年，已有5100餘人在“地方創生移居支援項目”支持下搬離東京都市圈移居地方，但人數不及預期。日本《東洋經濟》雜誌評論認為，即使該項目在2027年實現“1萬人移居地方”的預定目標，距離東京地區人口均衡流動的前景仍很遙遠。



日本地方人口不斷流失，引發當地醫療、交通、養老等公共服務質量下降，進一步導致當地人口向東京等大都市遷移的惡性循環。有預測認為，目前人口淨遷出數量較高的京都、長野等地區的勞動力不足比例到2040年將升至30%。



日本內閣總務大臣松本剛明表示，一旦多個地方陷入人口衰退，將對整個國家都產生影響，當務之急是支持地方恢復活力。