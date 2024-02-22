鐵路貨運95306平台物流金融版塊上線運行

中評社北京2月22日電／據新華社報導，中國國家鐵路集團有限公司21日與中國建設銀行簽署合作協議，在四川、重慶、雲南、廣西、湖北開展鐵路物流金融服務試點，推出“鐵路運費貸”“信用證結算”“鐵路單證融資”三種鐵路物流金融產品。鐵路貨運95306平台物流金融版塊同日上線運行，可辦理上述業務。



這是記者從國鐵集團獲悉的。



國鐵集團貨運部負責人介紹，辦理“鐵路運費貸”需要鐵路貨運95306註冊客戶授權平台向銀行在線提交歷史運輸數據，此後可申請增信額度和優惠利率，用於向鐵路物流企業定向支付物流費。鐵路發貨歷史運量越大、繳納運費越多，可申請的增信額度越大。



“信用證結算”是指選擇鐵路運輸方式的貿易雙方約定採用信用證結算，採購方向銀行申辦以鐵路運單為憑證的信用證，銷售方發貨後通過95306平台向銀行推送電子運單，銀行審核電子運單後向銷售方付款。



“鐵路單證融資”的辦理方式是鐵路物流客戶憑鐵路物流企業簽發的具有唯一提貨權的電子提單，向銀行申請融資，辦理貨物質押。



這位負責人說，2023年，國家鐵路累計發送貨物39.1億噸，貨值達萬億級規模，經常通過鐵路發貨的客戶約4萬家，涉及能源、冶金、建築、化工等實體經濟行業。開展鐵路物流金融服務，可惠及大中型企業、小微企業、個體工商戶等各類主體。