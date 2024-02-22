陸機會不會直接飛越台上空？蘇起籲速擬對策

台北論壇基金會董事長、“國安會”前秘書長蘇起。（中評社 資料照) 中評社台北2月22日電／繼大陸海監船進入金門禁限制海域，2艘大陸海警船昨日也進入馬祖禁限制水域，並經海委會證實，中國國民黨“立委”王鴻薇呼籲“國安”單位不要躲在海委會後面，台灣禁限制水域和“台海中線”一樣，都在消失中。前“國安會秘書長”蘇起也呼籲“國安”單位要趕快研擬可能出現衝突的遠近海空劇本，規畫相應的SOP，才能避免情勢升高。



根據《中時新聞網》報導，蘇起指出，現在是大陸海監船進入金門的“禁、限制水域”，未來大陸海警會不會也進來呢？這是近海的劇本，那還有所謂台灣海峽的劇本，甚至是台灣本島的劇本，不只如此，還有所謂空中的劇本，陸機會不會直接飛越台灣上空？這些遠近海空劇本都是“國安”單位必須要先設想好。



他也提醒，這次陸籍漁船翻覆2死事件，各界不應太過苛責第一線執法人員，他們過去可能沒有應對過這類情況，也無相關應對訓練；實際上，海巡人員是蔡政府兩岸政策路線的受害者，指責第一線人員是毫無道理。



蘇起直言，這次事件表面是衝撞“我方”禁限制水域，實際上是針對“兩岸互不隸屬”的路線。台灣方面越強調兩岸互不隸屬，北京就越會想方設法衝擊這一說法。而美國白宮、國務院發聲“反對破壞和平穩定的行動”說法，蘇起則認為，這是美方一貫說法，美方也只能這樣說，相信北京應該會有所理解，不至於刺激到北京。



對於藍委及蘇起呼籲“國安”單位重視，據指出，“國安會”近日密切關注情勢發展，主責機關及“國安”團隊即時掌握，並向蔡英文報告。知情人士表示，政府團隊的因應，在態度上，維護水域安全及漁民權益的態度仍是堅定的，但在溝通上，會保持善意、穩健審慎處理。近期管碧玲主委、“海巡署”也盡力協助罹難者家屬，妥善處理相關事宜。