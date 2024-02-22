洛杉基：若台補給送不進金馬　就提前回歸了

金門大膽島。（中評社 資料照） 中評社台北2月22日電／時事評論員洛杉基22日在中國時報發表“金馬兩島的宿命”。他談到。如果兩岸關係惡化，對岸在民進黨2024當選人賴清德520就職當日，送給他的禮物是單方面宣布“海峽中線”是日後兩岸唯一的地理紅線，那麼金馬列島便全部歸解放軍管制，立刻成為兩個後方糧食彈藥補給不上的孤島。除了歸還給中國大陸，似乎已經別無選擇。



洛杉基是台灣時事評論員。“洛杉基”為筆名，高中畢業於師大附中，台灣大學工學院畢業，留學美國取得碩士、博士。曾在美國、中國大陸、台灣工作過，現定居台灣。目前擔任科技顧問及媒體專欄作家。



洛杉基指出，從地圖上看，金門馬祖兩島混在福建省沿海數百個島嶼群中，從北到南犬齒交錯。唯有親身到島上親眼所見，才能知道它們根本就是福建省的一部分，與台灣本島相距甚遠。他在服兵役抽中“金馬獎”之前，他對金門馬祖兩個島一無所悉，只知道它們是中國國民黨退守台灣後的所謂“最前線”，像是卡在大陸喉嚨裡的兩根刺，讓對方無法張大口吞噬離它不遠處的台灣本島。



洛杉基說，當登陸艇載著他們這群新兵及預官到達馬祖島的時候，面對大陸的海面上，佈滿了數百艘雙桅漁船，不知是在捕魚還是在監視登陸艇，一時感到背脊發涼。這時才驚覺他們的船舶已經到了人家的領海，隨時都有可能落入對方手中。站在馬祖山頭向對岸放眼望過去，海平面上的山巒起伏，似乎近在咫尺。而馬祖行政區稱之為連江縣，一直是隸屬於“中華民國”福建省，與隸屬於“中華民國”台灣省的台灣本島，分屬兩個不同的行政區。



洛杉基提及，70多年來對岸一直設法拔掉這兩根卡在喉嚨的魚刺，曾經對金門發動過砲戰與搶灘攻擊，但未能如願。自此以後在國共兩黨的默契下，金門馬祖兩島在政府訂定的《兩岸關係條例》規範下，從兩岸對抗的最前線，變成了日後小三通的關口，也是台商西進的重要跳板。多年來，兩岸維持著所謂的“海峽中線”及金馬“管制水域”，盡可能不去觸碰這條無形的紅線，避免擦槍走火，都是基於兩岸所謂的默契。如今民進黨政府單方面否認了“一中各表”及“九二共識”，對岸自然就沒有必要繼續把這些所謂的無形紅線當回事。