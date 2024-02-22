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菲律賓卡車墜崖事故造成14死3傷
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2024-02-22 11:12:30
中評社北京2月22日電／據新華社報導，菲律賓中部東內格羅斯省21日發生卡車墜崖事故，目前已造成至少14人死亡、3人受傷。
當地警方表示，事故發生在當天13時30分左右，這輛卡車在公路上行駛時，因失控側翻而墜崖。車上共載有包括司機在內的17人，一些乘客被壓在車下，另一些乘客被甩到車外，傷者傷勢較重。
據當地媒體報導，這輛卡車還載有生豬和其他活體動物。
救援人員已在現場施救，警方正在調查事故原因。
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