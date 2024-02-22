陸船案　民眾黨吳春城：蔡政府應致歉檢討

民眾黨“立委”吳春城受訪。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北2月22日電（記者 鄭羿菲）大陸漁船事件延燒，國台辦對此公開否認金廈有所謂“禁、限制水域”，並宣布大陸海警19日起展開金廈海域常態化巡查。台灣民眾黨“立委”吳春城接受中評社訪問表示，畢竟“死者為大”，民進黨政府應致歉、檢討，而不是走回對抗的老路，大陸勢必得表態。若綠依舊對抗，勢必會讓兩岸更加衝突。



大陸籍漁船14日在金門海域躲避台灣海巡艦查緝而翻覆，2名陸籍船員身亡，挑起兩岸敏感神經，國台辦並公開否認金廈“禁、限制水域”，19日即發生大陸海警登上金門觀光遊艇“初日號”臨檢30分鐘，21日下午馬祖海域也出現2艘海警船、1艘海監船，海警船最近距離馬祖南竿島5.5海里。



吳春城接受中評社訪問表示，從小事件致造成大事件就能一夜知秋，現在確實是兩岸敏感期，特別是大陸也藉此對2024大選結果的表態，一定會給台灣一些難堪，而民進黨政府也強硬回應，這是過去8年來兩岸雙方的“老路”。



吳春城說，現在兩岸雙方都在走強硬路線，互相表態，但有時候只會越搞越糟，甚至假戲真做，雙方都應該小心應對，避免擦槍走火。畢竟“死者為大”，對岸2名漁民死亡，雖然海巡人員在執法過程中的追逐不是故意要致人於死，但民進黨政府應該為此致歉、檢討。



吳春城認為，現在就像一場車禍，大家都在幫自己找理由，但台灣應該要有同理心，不要再陷入過去對抗的舊思維，不要一直在台灣內部“內銷”站穩自己的立場，2條人命大陸勢必得向大陸民眾交代，一定得表態。若民進黨政府還是走老路以強硬態度應對，大陸要怎麼向內部交代、下台階？勢必會讓兩岸更加衝突，每件事都陷入這種惡性循環，就愚不可及了。



吳春城也呼籲，台灣畢竟已經進入一個新的政局，充滿很多的可能，特別是在民眾黨興起成為第三勢力、“國會”三黨不過半之下，藍綠白都在磨合。綠營會不會在兩岸關係上走過去的老路，也充滿變數，因為民進黨勢必得做一些調整，來應對“朝小野大”的局面，或許大家可以用比較正面的思維來看兩岸關係，不要再走過去的老路線。