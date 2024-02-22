中東部地區迎大範圍雨雪　各地積極保暢保供

中評社北京2月22日電／據新華社報導，受冷空氣和西南暖濕氣流共同影響，我國中東部地區迎來龍年首場大範圍雨雪天氣，給春運返程、市民出行造成一定影響，多地供電、生活物資保障面臨考驗。山西、河北、山東、河南、湖北、湖南等地以雪為令，積極做好除雪除冰、保暢保供工作。



最大限度保障車輛、人員安全



雨雪天氣導致一些區域道路結冰風險等級高，20日晚間至21日凌晨，河北高速公路集團石安分公司管轄路段出現車輛滯留。高速部門立即與轄區高速交警聯動，採取壓速帶道保暢措施帶領車輛安全駛出相關路段。



石太高速河北段太原方向一度出現90餘輛車輛滯留。河北交通投資集團石太分公司立即啟動應急救援機制，免費為滯留人員提供熱水、方便面、火腿腸、鹵蛋等食物，第一時間將滯留車輛及人員轉運至就近服務區安置。



在湖北省公安交通管理局指揮中心，記者在大屏上看到，截至21日17時，全省大部分高速公路保持暢通，偶見幾條路段因車流量大或道路結冰出現緩行。



21日13時許，記者在京港澳高速公路湖北段看到，一輛航空渦扇熱吹雪車正開展作業。巨大的轟鳴聲中，一股股高速熱流從噴管中噴出。技術人員介紹，這種航空渦扇熱吹雪車吹雪厚度為10厘米左右，吹掃寬度約50米，能快速吹化積雪、吹幹結冰路面，使高速公路較快達到通行條件。

