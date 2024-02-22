美聯航和達美航空將部分恢復以色列航班

中評社北京2月22日電／據央視新聞援引《以色列時報》報導，當地時間2月21日，以色列機場管理局宣布，美國聯合航空公司和達美航空公司將部分恢復飛往以色列的航班。2023年這兩家航空公司曾因新一輪巴以衝突爆發而取消所有前往以色列的航班。



據報導，美聯航方面已經證實，將於3月3日恢復航班。此外有消息稱，達美航空將於5月1日恢復航班，但目前達美航空方面還未證實這一消息。



（來源：央視新聞）