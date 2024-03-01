兩會專訪：鄒振球論兩岸交流是民心所向

台灣省第十四屆全國人大代表，全國台聯副會長、江蘇省台聯會長鄒振球 中評社北京3月1日電（記者 海涵）台灣省第十四屆全國人大代表，全國台聯副會長、江蘇省台聯會長鄒振球在兩會前夕接受中評社記者專訪，就兩岸關係現狀與前景、兩岸融合發展、台胞參與鄉村振興、兩岸青年交流、蘇台交流等議題分享觀點。



回顧2023年兩岸關係，鄒振球表示，過去一年是兩岸人民都在思變的一年，是兩岸交流邁出實質性步伐的一年，也是“統”與“獨”激烈交鋒的一年。



鄒振球介紹了2023年江蘇省台聯開展的一系列兩岸交流活動，他表示，在交流中，來過大陸的台胞看到了大陸新的變化，“首來族”則發現了與他們想象中完全不同的大陸。這樣的交流活動在進一步增進相互瞭解方面發揮了積極作用。



過去一年，鄒振球走訪調研了江蘇多家涉農台資企業。他指出，這些企業以不同方式參與了大陸的鄉村振興。主理這些企業的台胞有著共同特點，那就是對工作的熱愛和對事業的執著，他們都深深地愛著這片土地。其中一些台胞還積極推動兩岸交流，扶危濟困。



談及兩岸青年交流，鄒振球認為，兩岸同根同源、同文同種，受同種文化的影響以致對很多東西產生共同的喜愛和興趣是非常自然的。通過追逐相同的網絡熱梗、網絡熱劇或影視明星，兩岸青年在文化背景、審美趣味、價值觀念等方面有了更多的共同點和話題。同時，這種現象也反映了新媒體工具在兩岸青年交流中所起到的重要作用，新媒體已經成為兩岸青年交流的重要渠道和平台。



鄒振球從中國大陸、台灣當局、美國三個角度分析了兩岸關係前景，他指出，就短期的未來而言，兩岸關係前景不太樂觀。但也不必太悲觀，兩岸交流交往是民心所向，實現祖國完全統一是歷史大勢和必然。



鄒振球，台灣桃園人。現任第十四屆全國人大代表，全國台聯副會長、江蘇省台聯會長，台盟中央常委、南京市委會主委。

