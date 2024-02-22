﻿日本兩大航司員工考試作弊

圖：日航承認員工考試作弊，圖為該公司一架客機停在美國洛杉磯國際機場。（圖源：法新社） 中評社北京2月22日電／據大公報消息，綜合彭博社、朝日新聞報導：日本航空業爆出最新醜聞，兩大航空公司全日空和日本航空近日均承認，旗下子公司有多名員工在機場駕駛資格考試中作弊。



全日空20日表示，從2022年8月至2024年2月期間，旗下兩家子公司共有82名駕駛員在線上考試中作弊，涉嫌在答題過程中參考教材。聲明指，涉作弊的人員包括8名全日空維修部員工和74名全日空機場服務公司員工，他們參與東京羽田機場的地面工作。



同日，日航也發布聲明指，2022年5月至2024年1月期間，旗下兩家子公司有16名員工涉作弊，在回答問題時參考教科書。據報導，涉作弊人員曾在東京羽田機場駕駛行李車和餐飲車。日航官員透露，公司已沒收涉事人員的駕照上交當局，並停止線上考試。日航在聲明中說，這是“違反規定的嚴重行為，有可能破壞飛行安全”。



按照航空管理局規定，個人必須通過考試獲得牌照，方可在機場限制區內駕駛車輛。目前事件已報告日本國土交通省。



日本航空業近期狀況頻出，先後發生多起航空安全事故。一月份，羽田機場一架海岸警衛隊飛機與一日航空客噴氣式飛機相撞，導致五人死亡。不久之後，一架大韓航空的飛機在北部的札幌機場與一架靜止的國泰航空的飛機擦撞。