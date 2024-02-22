長春：鍛造高素質專業化紀檢監察幹部隊伍

中評社北京2月22日電／據中央紀委國家監委消息，為進一步增強全市紀檢監察幹部運用法治思維法治方式正風肅紀反腐能力，鍛造高素質專業化紀檢監察幹部隊伍，2024年新年伊始，長春市紀檢監察系統舉行監察官“憲法宣誓”儀式，全市各級紀檢監察機關共1047名監察官面對國旗、國徽作出莊嚴承諾。



忠誠堅定、擔當盡責、清正廉潔是監察官法對監察官提出的明確規定。長春市紀委監委嚴格履行職責使命，強化幹部隊伍能力素質，全力打造忠誠乾淨擔當、敢於善於鬥爭的紀檢監察鐵軍。



強化思想建設，把對黨絕對忠誠、政治上絕對可靠作為第一位的要求。長春市紀委監委把學習領會習近平新時代中國特色社會主義思想作為必修課，堅持“第一議題”制度。舉辦專題讀書班，帶動48個黨支部435名黨員幹部同步跟學，推動學習走深走實。統籌開展思想政治教育、革命傳統教育、先進典型教育、紀律警示教育，通過領導班子成員帶頭講主題黨課、作廉政教育報告、新任職幹部及家屬集體談心談話、黨支部研討交流等方式，教育引導幹部鑄就堅定的政治品格。



加強全員培訓和實踐鍛煉，努力練就善於鬥爭的硬脊梁、鐵肩膀、真本事。聚焦紀檢監察工作重點任務，圍繞新進幹部作風建設、強化辦案安全、提升監督質效、推動國企紀檢監察機構改革、鄉鎮街道紀檢監察機構負責同志提升履職能力等方面，有針對性地舉辦5次專題培訓班，確保培訓切實管用。圍繞強化審查調查業務能力專項提升舉辦“大小微講堂”，領導班子成員帶頭上講台、專家學者專題輔導、業務骨幹互動交流，2023年全年共舉辦27次，16830人次參訓。



組建監督檢查、審查調查、綜合業務、年輕幹部儲備四類人才庫，分類培養、擇優選拔、差異化考核。統籌安排幹部參與多崗位實踐鍛煉，從四類人才庫中抽調91人次參與重要案件查辦、專項監督、專項巡察，實戰能力顯著提升，為紀檢監察隊伍人才選拔培養夯實基礎。

