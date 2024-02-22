東航集團：部署2024年65項重點工作

中評社北京2月22日電／據中央紀委國家監委消息，近日，東航集團召開黨建紀檢監察工作會，全面部署2024年工作任務，紀檢監察組準確把握“九個以”的實踐要求，貫徹落實“八個突出、八個深化”工作部署，制定出台2024年推進全面從嚴治黨、黨風廉政建設和反腐敗工作要點，部署9方面65項重點工作，錨定工作方向，推動全年工作開好局起好步。



認真傳達學習二十屆中央紀委三次全會精神，聚焦具體化精準化常態化做好政治監督。紀檢監察組把深入學習貫徹全會精神作為當前和今後一個時期的重大政治任務，紀檢監察組組長向37家直屬單位紀委傳達學習習近平總書記在二十屆中央紀委三次全會精神上的重要講話精神，從“四個深刻領會”就東航紀檢監察系統貫徹落實全會精神作出部署、提出要求，推動全系統紀檢監察幹部懷著深厚感情、堅定信仰、強烈使命深學細悟習近平總書記關於黨的自我革命的重要思想，在真學真懂真信真用上下功夫。



堅決扛起政治監督重要責任，深化落實《中國東航紀檢監察組進一步推進政治監督具體化精準化常態化實施意見》，聚焦7方面重點靶向監督，建立專門台賬，逐條逐項跟進落實。有力有序開展中央巡視移交問題線索處置，制定具體方案，成立12個線索核查組，倒排時間表、任務表，認真研判分析、分類處置，加強紀檢監察監督與巡視、審計、財務、法律、組織人事等監督力量的信息溝通、用好問題線索雙向移交處理機制，確保線索處置高質高效。



始終把安全生產監督放在突出位置來抓，針對近日我國中東部地區持續出現大範圍低溫雨雪冰凍天氣對航班安全生產和旅客安全出行造成較大影響的問題，紀檢監察組下發《關於做好春節前後低溫雨雪冰凍災害防範應對工作監督的提示》，組織開展安全生產專項監督檢查，督促各生產單位落實落細防雪防冰防災措施，守護“平安春運”。持續完善《深化“安全監督萬里行”工作方案》，與安全管理部門建立健全聯合檢查、聯合約談、重要情況通報等協同監督機制，探索選任一線生產員工擔任安全“吹哨人”，對安全領域苗頭性傾向性問題早發現、早報告、早糾正。

