河南省許昌市紀委原書記羅軍被雙開

中評社北京2月22日電／據中央紀委國家監委消息，經中共河南省委批准，河南省紀委監委對許昌市紀委原書記、市監委原主任羅軍嚴重違紀違法問題進行了立案審查調查。



經查，羅軍喪失理想信念，背離初心使命，在黨內搞團團夥夥，進行非組織活動；漠視組織原則，身為黨員領導幹部，甘於被圍獵，將手中權力當作謀取私利的工具，嚴重破壞當地政治生態；無視紀法底線，違反中央八項規定精神和廉潔紀律，收受可能影響公正執行公務的禮品禮金購物卡，利用職權為親友謀利，向管理和服務對象借用住房，搞權色交易、錢色交易；執紀違紀，違反工作紀律；大搞權錢交易，為他人在職務晉升、調整等方面謀取利益，非法收受巨額財物。



羅軍嚴重違反黨的政治紀律、組織紀律、廉潔紀律和工作紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，且在黨的十八大後不收斂、不收手，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。依據《中國共產黨紀律處分條例》《中華人民共和國監察法》《中華人民共和國公職人員政務處分法》等有關規定，經河南省紀委常委會會議研究並報中共河南省委批准，決定給予羅軍開除黨籍處分；由河南省監委給予其開除公職處分；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一並移送。