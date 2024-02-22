特朗普賣鞋：“宇宙盡頭”是帶貨還是選票？

中評社北京2月22日電／據新華網報導，美國總統選戰日漸升溫之際，美國前總統特朗普日前出現在賓夕法尼亞州費城鞋展，化身“帶貨達人”，推介其本人同名品牌運動鞋，迅速衝上“熱搜”。



特朗普在費城會議中心激情“帶貨”時，迎來的既有噓聲又有歡呼聲。



這雙金色高幫運動鞋印有美國星條旗元素圖案和代表特朗普的大寫英文字母“T”，在網上以399美元的價格出售。限量發行1000雙。特朗普很自信：這鞋一定大賣。



“特氏金靴”受追捧



特朗普品牌運動鞋專賣網站稱該“限量版”運動鞋已售罄，將於6月發貨；在一些電商網站上，有買家將運動鞋轉賣，鞋價頓時漲了好幾倍；而有消息顯示，在費城鞋展現場，一男子通過拍賣花了9000美元拿下一雙“特氏金靴”。



除了鞋，這一網站還售賣特朗普品牌香水。這是特朗普2022年11月宣布參加2024年美總統選舉以來，再次從事營利性商業活動。他曾推出帶有自己形象的數字交易卡，還出過書。



售賣特朗普品牌運動鞋的網站聲稱自己“沒有政治立場，與任何政治活動無關”。不過，根據特朗普去年公布的財務信息，運營這家網站的公司為特朗普所有。網站的產品介紹也充斥“戰鬥”氣息，例如把那款金色運動鞋命名為“永不言敗”，稱其是“特朗普總統的首款官方運動鞋”，像他一樣“大膽”“強悍”。



拜登競選團隊則對特朗普“賣鞋”冷嘲熱諷，稱他兜售盜版鞋，抄襲其他品牌球鞋設計。

