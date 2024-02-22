廣西：風腐同查促進鐵令生威

中評社北京2月22日電／據中央紀委國家監委消息，近日，廣西壯族自治區召開2023年度設區市黨委書記和區直有關黨（工）委書記落實黨風廉政建設主體責任述責述廉評議會。自治區黨委主要領導點名指出，南寧市原副市長劉某長期出入私人會所，與私人老板稱兄道弟，勾肩搭背，在“圍獵”中逐步淪陷，以此提醒黨員幹部引以為戒。



經查，劉某頻繁接受商人老板安排的“一桌餐”、打高爾夫球等活動，在享樂奢靡中喪失理想信念並在項目發包、徵地拆遷、工程撥款等方面為商人老板打招呼、搞協調，收受好處費。不久前，其被開除黨籍和公職，涉嫌犯罪問題被移送檢察機關依法審查起訴。



自去年3月開始，廣西開展領導幹部利用職權或影響力插手工程項目謀私貪腐問題專項整治。劉某成為此次專項整治中第一個主動投案的廳級領導幹部。自治區紀委監委在嚴肅查處這起由風及腐、風腐一體的典型案件過程中，堅持風腐同查同治，針對期間發現的數個“一桌餐”據點，組織有關部門進行清理整頓，清除腐敗滋生的條件，充分彰顯馳而不息糾“四風”樹新風，持續加固中央八項規定堤壩的堅定決心。



“始終把中央八項規定作為長期有效的鐵規矩、硬杠杠，發揚釘釘子精神糾‘四風’樹新風。”自治區黨委常委，自治區紀委書記、監委主任房靈敏表示，聚焦防止享樂奢靡反彈回潮，深入糾治形式主義官僚主義，推動作風建設常態化長效化持續發力，久久為功、化風成俗，持之以恒淨化政治生態。



“堅持風腐同治、強化震懾，堅決防止享樂奢靡反彈回潮。”自治區紀委監委有關負責同志介紹，自治區紀委監委把查處的典型案例剖開來看，準確把握風腐同源、由風及腐、風腐一體的規律，對違規“一桌餐”吃喝、上級到下級出差吃“宵夜”、下級跑上級“聯絡感情”吃喝、收送禮品禮金四個方面突出問題，開展“小切口”集中整治。2023年，全區共查處享樂奢靡問題1361個、處分1678人。

