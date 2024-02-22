日本研究發現一類新型胃酸抑制藥物有風險

中評社北京2月22日電／據新華社報導，鉀離子競爭性酸阻滯劑（P－CAB）是一類新型抑制胃酸分泌的藥物，可用於治療反流性食管炎和幽門螺杆菌感染等。日本一項新研究發現，幽門螺杆菌感染者如果在除菌後還長期服用P－CAB，其罹患胃癌風險與服用另一種藥物者相比較高。



據東京大學等機構近日發布的公報，幽門螺杆菌感染是胃癌主要發病原因之一，清除幽門螺杆菌能在一定程度上預防胃癌，但少部分感染者在除菌後仍會罹患胃癌，醫學界一直在探尋清除幽門螺杆菌後發生胃癌的原因。



此前有零星報告顯示，幽門螺杆菌感染者在除菌後長期服用抑制胃酸的質子泵抑制劑（PPI）會導致罹患胃癌風險升高。作為一類新型胃酸抑制劑，P－CAB作用機理與PPI不同。由於P－CAB在治療反流性食管炎等方面非常有效，醫生有時會讓患者長期服用這種藥物。



本次研究分析了約5.4萬名幽門螺杆菌已清除的感染者數據，他們分別長期服用P－CAB、PPI、組胺H2受體拮抗劑（H2RA）。結果顯示，從除菌一年後開始的5年內，P－CAB服用組累計胃癌發病率為2.36%，顯著高於H2RA服用組的累計發病率1.22%。同時，除菌後胃癌發病率也會隨著服用P－CAB的劑量和時間增加而出現有意義的上升。另一方面，與PPI服用組相比，P－CAB服用組胃癌發病率未出現明顯差別。



相關論文已發表在《臨床胃腸病學和肝病學》雜誌上。公報說，基於大規模數據的研究顯示，幽門螺杆菌感染者除菌後長期服用P－CAB有可能增加胃癌發病風險，對這類藥物的使用風險應進行更廣泛的研討。