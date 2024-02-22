縱深推進新征程紀檢監察工作高質量發展

中評社北京2月22日電／據中央紀委國家監委消息，習近平總書記在二十屆中央紀委三次全會上的重要講話，站在鞏固黨長期執政地位、跳出治亂興衰歷史周期率的高度，深刻闡述黨的自我革命的重要思想，明確提出“九個以”的實踐要求，為開辟百年大黨自我革命新境界提供了強大思想武器和科學行動指南。紀檢監察機關要始終將這一重要思想刻印在心、實踐於行，持續推動部署落實化、理念具體化、碎片系統化、經驗制度化、制度效能化，推進紀檢監察工作高質量發展。



堅持部署落實化。一分部署，九分落實。紀檢監察機關作為政治機關，必須自覺緊扣一個“實”字，以實幹實效看態度、顯擔當、展忠誠，當前的重中之重就是抓好二十屆中央紀委三次全會部署的落實。深入調研抓落實。堅持深學習、實調研、抓落實，傳承弘揚“四下基層”優良作風，帶著習近平總書記提出的重要要求、三次全會部署的重點任務、工作實踐中遇到的新問題，深入基層一線，找准摸透工作中的短板不足和人民群眾的急難愁盼問題，把紀檢監察工作的思路舉措謀劃得更加科學嚴密有效。求真務實抓落實。分類梳理三次全會部署的常規工作、新任務新要求和針對問題的對策措施，建立任務分解、督查檢查、問責問效、“回頭看”等閉環管理機制，統籌把握時度效，對進展緩慢的督促提醒，對落實出現偏差的及時糾正，堅決防止“把說了當做了，把做了當成做好了”。守正創新抓落實。牢牢把握形勢任務發展變化，既堅持近年來加強黨的紀律建設、糾樹並舉抓作風、深化政治巡視、實現“兩個責任”同題共答等行之有效做法，又著力用創新的思路、舉措和辦法，破解推動政治監督具體化精準化常態化、查處新型腐敗和隱性腐敗、鏟除腐敗問題產生的土壤和條件等難題，以點上突破帶動整體工作推進。



堅持理念具體化。抓工作，一深入就具體，一具體就突破。二十屆中央紀委三次全會對做好當前和今後一個時期全面從嚴治黨工作提出了許多重要理念思路，要緊密結合實際將其細化實化具體化，架起理論到實踐的“橋梁”，防止工作虛化泛化。以目標為導向。黨中央旗幟鮮明提出反腐敗絕對不能回頭、不能鬆懈、不能慈悲，必須永遠吹衝鋒號。要增強自我革命政治自覺，堅決克服鬆勁歇腳、疲勞厭戰情緒，持之以恒落實中央八項規定精神直至真正化風成俗，堅持黨性黨風黨紀一起抓直至遵規守紀內化為日用而不覺的行為準則，反腐敗鬥爭持續發力直至海晏河清，守護好政治生態綠水青山。以問題為導向。用好牽引性、撬動性強的工作抓手，把抽象的理念轉化為可操作、可落地的具體舉措，有針對性地補短板強弱項。比如，履行好監督首要職責，要求我們把握不同監督的特點，著眼解決各類監督實踐中存在的問題不足，持續做實政治監督、做深日常監督、做准專項監督、做強基層監督，分地域分領域分層級分階段推動監督工作高質量發展。以結果為導向。堅持原則、把握政策、注重效果，將紀委是“黨員之家”理念落實到監督執紀執法全過程，把實事求是這一生命線貫穿工作始終，做實做細思想政治工作，既查清問題事實，又注重傳道傳情，堅決防止簡單機械粗暴、搞“一刀切”，有效消除怨氣、化解戾氣、弘揚正氣。

