巴方譴責美再次否決加沙停火決議草案

中評社北京2月22日電／據綜合新華社駐外記者報導：巴勒斯坦總統府20日晚發表聲明，譴責美國在聯合國安理會再次否決有關呼籲在加沙地帶停火的決議草案。阿拉伯國家聯盟以及埃及、沙特阿拉伯、約旦、卡塔爾、科威特等國也紛紛發表聲明，對此表示遺憾和不滿。



巴勒斯坦總統府在聲明中說，美國的否決違背了國際社會意願，為以色列繼續侵略加沙地帶，並對拉法發動血腥襲擊再開綠燈。美國的政策對國際和平與安全構成威脅。



阿盟秘書長蓋特21日發表聲明，譴責美國再次使用否決權，導致安理會未能通過阿爾及利亞代表阿拉伯國家提出的要求在加沙地帶立即實現人道停火的決議草案。蓋特表示，美國的舉動清楚地反映了美國對以色列在加沙地帶持續的戰爭負有政治和道德責任。



埃及外交部20日發表聲明，對這一結果“深表遺憾”。聲明說，埃及強烈譴責在處理世界各地的戰爭和武裝衝突時使用“雙重標準”。埃及拒絕任何可能導致巴勒斯坦人流離失所的措施。



沙特外交部20日發表聲明對此表示遺憾，指出在加沙發生的威脅世界和平與安全的軍事行動不斷升級，當地的人道主義局勢正不斷惡化，完全不利於和平解決巴勒斯坦問題。



約旦外交部發言人蘇菲安·古達20日發表聲明對決議草案遭否決表示失望，強調國際社會必須承擔起責任，安理會必須不偏不倚地執行國際法規則。



此外，卡塔爾和科威特外交部也分別發表聲明，對決議草案遭否決感到“遺憾”，並敦促盡快在加沙地帶實現停火。



2023年10月巴以新一輪大規模衝突爆發以來，以色列在加沙地帶的軍事行動已導致近3萬人喪生。國際社會形成要求在加沙地帶立即停火的壓倒性呼聲，但聯合國安理會要求停火的決議草案多次遭到美國的阻撓。



（來源：新華網）