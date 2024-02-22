京津冀教育協同再添新筆

中評社北京2月22日電／據新華社報導，京津冀共謀“一盤棋”，推進教育協同發展再添新筆。在京津冀協同發展國家戰略提出十周年之際，2月21日，“京津冀協同發展人工智能助力產教融合、科教融匯、人才培養的先行先試改革示範園區”正式揭牌成立，著眼協同培養更多高素質應用型本科人才。



推進三地教育協同高質量發展，是助力京津冀協同發展戰略邁向更高水平的應有之義。北京市教育委員會、天津市教育委員會、河北省教育廳形成合力，共同打造該示範園區，面向新一代信息技術、智能製造、數字經貿、航空保障、數字文創等新興“產業圈”，聯合京津冀高等院校“教育圈”，打造適應區域產業發展的高技能“人才圈”。



建設路徑明晰，合作成果加速落地。園區設在地處京津冀腹地的北京經濟管理職業學院固安校區，圍繞職普融通、產教融合、科教融匯，與北京理工大學、中央財經大學、北京工商大學、北京信息科技大學等7所教育部屬和北京市屬高校完成首批簽約，聯合華為、京東等多家龍頭企業，優先開設人工智能、物聯網工程等13個本科專業，並於2024年開始招生。



同時，園區與產業界簽約共建實習就業基地、京津冀物流人才培養聯盟、人才培養訂單班等。北京經濟管理職業學院、北京大興國際機場臨空經濟區聯合管理委員會等，固安縣人民政府、北京市豐台區職教中心學校、雄安新區管委會等，還簽署了校地合作協議。



教育部黨組成員、副部長孫堯表示，京津冀三地教育融合發展逐步深化，教育改革創新與產業轉型、區域發展結合更加緊密。示範園區揭牌成立，將進一步聚合三地優質產教資源要素，打造京津冀跨省域產教融合共同體，推進教育、科技、人才“三位一體”融合發展，為培育新質生產力注入人才動能。這充分彰顯了教育在京津冀協同發展大局中的戰略價值。