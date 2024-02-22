富權：“二一四事件”質變疑涉“過失致死罪”

中評社香港2月22日電／澳門新華澳報22日發表富權文章：“二一四事件”質變疑涉“過失致死罪”。以下為文章內容。



昨日是“二一四事件”中兩位遇難者來代文、于青松的“頭七”。國台辦官網昨晚九時許發布聲明，發言人朱鳳蓮表示，二月十四日台灣方面粗暴對待大陸漁船致兩名漁民遇難事件發生後，台有關方面負責人稱海巡人員“執法”過程並無不當，企圖掩飾其暴力行徑；島內有些人大放異彩，態度囂張。在兩岸同胞和罹難者家屬強烈要求下，台有關方面才承認是因台海巡洋艦衝撞導致大陸漁船翻覆、人員傷亡，但仍以各種理由推諉塞責，對事件真相遮遮掩掩。朱風蓮強調，人命關天，宣告真相天經地義。我們嚴正要求台灣相關方面盡快公佈事實真相，嚴懲相關責任人，滿足遇難者家屬合理訴求，鄭重向遇難者家屬道歉，給遇難者家屬和兩岸同胞一個交代。我們將堅決維護同胞的合法權益，絕不允許此類事件再度發生。



大陸方面對於“二一四事件”性質的定位，似乎已經發生了明顯的“質變”，指向著“刑事”方向發展。實際上，從朱鳳蓮發表談話的用詞看，已經逐步“升級”，從事件之初的“請速查明真相”，到二月十七日的“請懲處相關人員”，到昨日的不再帶有“請”字，而是斬釘截鐵的“人命關天”，“嚴懲相關責任人”，已經到了“哀的美敦書”的邊緣。



朱鳳蓮昨晚對“二一四事件”的定性發生了“質變”的變化，是基於以下的幾個事實。



其一，“海巡署”在事發後一直強調大陸漁船“蛇行拒檢，不慎翻覆”，未提及碰撞情事。但金門地檢署主任檢察官施家榮前晚表示，經訊問金門海巡隊，執勤隊員表示，當時雙方都超高速行駛，對方還不斷蛇行，雙方不慎發生碰撞，大陸快艇當場翻覆，四名船員因此落海。



其二，金門地檢署的說法曝光後，“海巡署”隨即發佈新聞稿，修改了原本的“不慎翻覆”說法，承認在高速追逐狀況下，“船身有多次接觸”。惟因為案發過程衹有五分鐘，因海上追逐及時間短暫等因素，未能全程錄影，雖讓事證分散，可是不影響事實真相始末；“海巡署”並相信司法機關調查程序一定可以還原事實，也期盼社會各界相信台灣的司法調查。



另外，金門地檢署的說法曝光後，“海巡署”官員的調子當即放“軟”，除對遇難者表達哀悼，並強調全力協助家屬之外，對於媒體有關大陸海警在廈金海域執法的詢問，不發表意見。



其三，也是在金門地檢署的說法曝光後，“海巡署”的上級“海委會”的主委管壁玲昨日在臉書發文表示，兩天前就揭露本案受“第三人責任險”保障，海域和陸域的車禍是一樣的，有第三人責任險就代表有碰撞，海巡沒有隱匿的動機，這種事情也無法隱匿。既然她承認有“碰撞”，那就不是大陸漁船在被追逐過程中“不慎翻覆”了。



其四，兩名生還漁工徐仲安、王元祥經金門地檢署以證人身分完成問訊後，前日下午在泉州市紅十字會協助下經“小三通”途徑返回廈門。其中徐仲安在接受媒體訪問時指出，他們的漁船是遭到台灣的海巡艦撞翻的，台灣的海巡艦艇事發時朝其漁船“衝過來”，“我們自己船怎麼可能翻掉”，“（台灣海巡艦艇）衝一下把我們頂翻掉了”，“（哪怕）開急轉彎也翻不掉，要（被）撞才會翻掉”。



其五，有台灣媒體拍攝到，被“海巡署”帶回金門基地碼頭的大陸漁船，有很明顯的被撞擊的痕跡。相信這也是金門地檢署作出“撞翻”結論的證據之一。



綜合上述事實分析，“二一四事件”已經超越了“執法過當”的範疇，而是涉嫌干犯了台灣地區《刑法》的“過失致死罪”，肇事者必須負上刑事責任。



實際上，台灣地區《刑法》第二百七十六條“過失致死罪”：“因過失致人於死者，處五年以下有期徒刑、拘役或五十萬元以下罰金。”



本來，《刑法》的“過失致死罪”，還細化到“業務過失致死罪”（第二百七十六條第二項（業務過失致死罪）：“從事業務之人，因業務上之過失，犯前項之罪者，處五年以下有期徒刑或拘役，得併科三千元以下罰金。”該罪名原先針對從事業務之人加重處罰，但因“業務”的範圍長期難以界定標準，歷年來不乏有廢除的呼聲，因此“立法院”終於在二零一九年五月十日三讀通過刪除“業務過失致死罪”與“業務過失傷害罪”（第二百八十四條第二項）。不過，在刪除“業務過失致死罪”，而適用“過失致死罪”後，量刑（罰金）反而更重。



“過失致死罪”是大陸法系的一項刑事罪行，指在沒有殺人的犯罪意圖或故意情形下，因疏於注意或僥倖心理，違反法律上的注意義務而引發他人死亡的結果，在法律上的精確名稱為“過失致死”，但常被以過失殺人誤稱。而所謂“業務”是指個人基於社會地位繼續反覆執行的事物，包括主要業務和附隨業務。



按照台灣地區出版的解讀《刑法》的專業書籍詮釋，“過失致死罪”和“殺人罪（第二百七十一條）在客觀層面的構成要件是一樣的，都包含以下三項要點：



一，致死行為。《刑法》上對於致人於死的手段並無限制，只要有可能導致死亡結果的行為，都包含在內。



二，殺害的對象。殺害的對象必須是已出生、未死亡之人，如果殺害對象是還未出生的胎兒、或是在行為人行動前就已經死亡之人，都不會構成過失致死罪。



三，死亡結果。行為人的致死行為必須確實造就一個死亡的結果，也就是說，死亡結果和行為人的行為之間具有因果關係。



不過，“過失致死”行為的行為人在主觀上並不具備殺人的故意，只是在“應注意、能注意而未注意”——也就是未充分履行注意義務的情況下，發生了致人於死的結果。



依《刑法》規定，“過失致死罪”屬於非告訴乃論之罪，只要檢察官得知可能有犯罪事實，即可針對犯罪行為展開偵查；且若是由被害人家屬等提起告訴，只要一經提起告訴，即不得以和解等方式撤告。



因此，就等著看遇難者家屬提起告訴，及金門地檢署依法秉公偵查的好戲了。正因為是遇難者的家屬昨日得知事實真相後，拒絕出席由“海巡署”操辦的遇難者的“頭七”祭奠法會，也不同意將遇難者遺體火化。