流動法庭，把解紛和普法送上門

中評社北京2月22日電／據新華社報導，冬不拉悠揚的聲調讓怒氣衝衝的雙方逐漸平靜下來；法官的耐心調解，讓險些成“仇家”的親戚重新握手言和；冬日暖陽里，細致的講解，化解了牧民們心中的疑惑，在他們心里種下法律的種子……新疆阿勒泰地區福海縣法院，有一個流動法庭。氈房里、牧場中、車上、馬背上，都有法官的身影。



通過這個流動法庭，一系列糾紛原地化解，實現了矛盾不上交，新時代“楓橋經驗”在這裡落地生根。



冬不拉奏出“和諧曲”



“你要一個月的代牧費，可以，但是丟了的6只羊怎麼算？”



“羊不僅沒有丟，我還多給你放了三十幾只！”



福海縣喀拉瑪蓋鎮法庭的調解室里，兩名當事人越吵越激動。福海縣法院院長達吾列·托列吾負責這場調解。眼看著即將陷入僵局，他不得不暫時喊停，讓工作人員端上了奶茶、包爾薩克和奶疙瘩，“走了這麼遠的路，又吵了半天，也累了，先吃點喝點，大家休息一下。”



奶茶的香氣氤氳中，兩名當事人停下了爭吵。但雙方仍然氣呼呼地各自將頭扭向一邊。



取下掛在牆上的冬不拉，達吾列彈唱起了熟悉的旋律：“清水環繞，群巒相逢，那便是我的家鄉……”隨著音樂聲，兩名當事人逐漸平靜下來，端起了奶茶，還和著冬不拉的旋律跟著唱了起來。

