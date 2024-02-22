濱海航天城　興起科普游

中評社北京2月22日電／據人民日報報導，“5，4，3，2，1，點火！”



海南文昌，椰林深處，1月17日22時27分，長征七號遙八運載火箭搭載著天舟七號貨運飛船點火升空。火箭直衝雲霄，吸引了成千上萬人的目光。沙灘上、街道上、民居樓上，航天愛好者們按動快門，記錄下難忘瞬間。



中國文昌航天發射場是我國最年輕的航天發射場，也是首個開放性濱海航天發射基地。依托航天發射基地，文昌市發展航天主題旅遊，促進“航天＋”與“旅遊＋”深度融合。



濱海小城吸引“追火箭的人”



當火箭發射的倒計時響起，在文昌銅鼓嶺觀景台上，人們舉著望遠鏡、扛著攝影機，不自覺地屏住了呼吸。火箭升空幾秒後，點火發射的轟鳴聲才延遲傳來，歡呼聲與尖叫聲一時響起。“我們全家人專程從江蘇自駕過來，火箭升空的那一瞬間，我特別激動。”遊客陳先生說。



文昌市地處海南島東北角，三面臨海。文昌航天發射場比其他發射場更接近赤道，同等條件下火箭的運載能力更高。發射場就建在龍樓鎮郊，遊客乘坐飛機抵達海口市，轉乘高鐵抵達文昌市，再驅車20多公里即可到達，交通便捷。



四季溫熱，椰影搖曳，陽光和沙灘吸引著八方遊客，更吸引著一大批“追火箭的人”。



文昌國際航天城作為海南自貿港13個重點園區之一，正加快推進航天城發射區、高新區、旅遊區“三區”聯動發展，加快培育火箭鏈、衛星鏈、數據鏈“三鏈”產業同構。如今，“航天游”已經成為當地熱門旅遊項目。

