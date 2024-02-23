最高法院：兩大舉措助力法庭改革推進及深化

最高人民法院副院長、二級大法官陶凱元（中評社 李子寧攝） 中評社北京2月23日電（記者 李子寧）國務院新聞辦公室2月22日舉行新聞發布會，最高人民法院相關代表介紹國家層面知識產權案件上訴審理機制運行有關情況，並答記者問。最高人民法院副院長、二級大法官陶凱元在回答記者提問時表示，法庭成立五年來，積極探索和不斷深化國家層面知識產權案件上訴審理機制改革，工作成效頗為顯著。五年來的實踐也充分證明，黨中央的這一決策是完全正確的，未來的改革應該繼續堅持這樣一個基本的方向，結合當前法庭運行的情況和面臨的機遇挑戰、形勢任務，未來要採取完善國家層面知識產權案件上訴審理機制、加強法庭全方位的基礎保障等兩方面舉措深化法庭改革。



有記者提問，最高人民法院知識產權法庭成立五年來，國家層面知識產權案件上訴審理機制運行取得了積極成效。請問，法庭作為目前“我國”唯一一個專門化國家層面的審判機構，下一步深化改革的方向和目標是什麼？



陶凱元表示，法庭成立五年來，積極探索和不斷深化國家層面知識產權案件上訴審理機制改革，工作成效頗為顯著。五年來的實踐也充分證明，黨中央的這一決策是完全正確的，未來的改革應該繼續堅持這樣一個基本的方向，結合當前法庭運行的情況和面臨的機遇挑戰、形勢任務，我認為未來深化法庭改革重點要採取以下兩方面的舉措。



第一，要完善國家層面知識產權案件上訴審理機制。我們一直在用一個詞語，可能記者們這幾年也比較熟悉了，叫做國家層面知識產權案件上訴審理機制，聽起來好像有點拗口，我們把它叫做機制。我覺得要深入總結改革的成績和經驗，按照《知識產權強國建設綱要（2021－2035）》提出的“實施高水平知識產權審判機構建設工程”和“完善上訴審理機制”這兩方面的要求。採取切實措施優化技術類知識產權和壟斷案件上訴審理機制的頂層設計，進一步健全中國特色的知識產權專業化審判體系，這是未來我們一個非常重要的改革方向和任務。前面我介紹時講到，法庭當時規定的是三年試點，三年試點結束後我們請中國法學會和中國科協兩個第三方機構對我們的三年試點進行了評估，還向全國人大作了專題匯報和審議。在評估和審議的過程中，大家都提出要在法庭的基礎上設立國家知識產權法院的意見和建議。我覺得，這是一個比較理想，也是切實可行的方案。如果我們能實現這樣一個目標，將極大有助於我們服務國家的科技創新、高水平自立自強、高水平對外開放等戰略，當然要實現這樣一個目標，我們目前還需要廣泛凝聚社會各界的共識。