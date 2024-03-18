中評青年對話張亞中 兩岸何處去？

孫文學校總校長張亞中日前在香港與中評社青年們對話（中評社 段曉魯攝） 中評社香港3月18日電（中評社報導組）日前，孫文學校總校長張亞中在中評社香港總部與青年人們對話，談及了當前兩岸關係中最重要、最敏感的幾個問題，包括ECFA對台灣的影響，台灣的教育危機，台灣青年人的國族認同以及美國對台的戰略規劃等，同時，張亞中也向中評青年人們分享了他對個人角色的一些思考。以下是對話全文：



中評社記者：不久前，大陸中止了部分ECFA產品關稅減讓，外界有一種擔憂如果民進黨全面執政將面臨ECFA全部中斷。您今天上午也談到了部分觀點，還想進一步請教您，如果ECFA全面中斷將對台灣社會帶來怎樣的影響？



張亞中：非常謝謝各位年輕朋友，今天有這個機會跟大家分享一下我的一些想法和觀察。對於這個問題，我想我們首先要跳脫兩岸關係來看，台灣作為一個海島經濟體，其實全球化對台灣是最有利的，因為世界越全球化，台灣越可以創造更多的經濟利潤，因為它本身的經濟腹地和幅員是不足以支撐全方位的經濟發展，它一定需要與外界高度依賴。很可惜，在中美對抗以後，這個世界開始從全球化走向逆全球化，甚至是區域化的趨勢，這對台灣來講絕對是一個不好的大環境。第二，台灣跟大陸的經貿關係是非常密切的，相互依存度很高，台灣非常需要大陸，大陸也為台灣創造了非常高的貿易順差，所以兩岸關係如果受到影響，對台灣當然是不好的。第三，ECFA如果中斷，一定是反映兩岸關係出了一些問題，因為它本身的背景還涉及到政治因素，如果ECFA全面中斷，則表示兩岸的政治關係更加下行，也代表著台灣想要出現在區域的經濟體裡面會更加困難。



事實上，ECFA其實不同於其他國家與國家之間的經貿關係，在兩岸中是一個特殊的內部關係，有點像一個大家庭中兄弟姐妹的關係，這就很難界定絕對的貿易公平。ECFA能夠延續到現在，本來就有政治的因素在後面，所以如果大陸現在把ECFA要取消的理由歸為經濟的不公平，反而恰好迴避了ECFA的本質問題所在，我覺得，北京方面對此可能還要把問題的關鍵說得更清晰一些，即ECFA的基礎是建立在九二共識的政治基礎上，而不要把兩岸經貿問題當成一個國際的貿易公平問題來處理。

