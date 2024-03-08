兩會專訪：林至穎談香港在新定位中尋新機遇

第十四屆全國人大代表，中國石化（香港）有限公司供應鏈總監林至穎在港接受中評社記者專訪（中評社 郭至君攝） 中評社北京3月8日電（記者 郭至君）第十四屆全國人大代表，中國石化（香港）有限公司供應鏈總監林至穎接受了中評社記者的專訪，就香港如何振興經濟、如何更加融入粵港澳大灣區積極發展、二十三條立法的意義、青年工作以及今年的議案等方面回答了中評社記者的提問。林至穎對中評社記者表示，香港有獨特的國際聯通性，可以多走出去，主動向外推介，同時，香港特區政府也應該更多激發香港商界積極性，為他們創造條件，創造平台，創造機會。以下是專訪全文：



香港應探索新吸引力 在新定位中尋找新機遇



中評社記者：去年恢復通關後，因性價比較高，港人北上旅遊消費熱情高漲。反觀香港，您認為應該如何找到自身魅力，吸引更多的內地客和國際客來港旅遊、消費？



林至穎：從去年還有剛剛春節訪港遊客的數量來說，其實已經恢復到18、19年的水平，但是我感覺內地訪港遊客的消費情況或者是旅遊方式出現了很大的變化，這個是肯定的，因為時代會變，消費也會有不同的方式，這是一個現實，我們是要面對的。現在很多人會說，會不會因為香港人北上消費，他們就不在香港消費了，或者是內地的遊客來香港，不再像疫情前那樣購買比較多奢侈品，這其實都反映了消費方式、消費內容、消費習慣的變化，對此，大家都需要適應這種變化，同時調整自己的策略，比如探索對遊客的吸引力究竟是什麼，或者在通關便利化的同時，我們是否可以尋求更多的合作。



正如我今年在人大提出的議案，構建大灣區內部的“黃金內灣”，具體來說，在大灣區內部，如香港、深圳、廣州、東莞，以及圍繞內灣地區的珠海、中山等城市，實際上都有許多特色，而現在越來越多人偏好進行citywalk的旅行方式，是否可以考慮設計一些短程聯動路線？同時，香港本身作為一個國際門戶，吸引了大量國際航班和外籍遊客，如果通過“黃金內灣”路線，吸引外籍遊客從香港出發參觀大灣區的其他城市，那麼通關和簽證政策可以進行相應的調整。比如，為參觀大灣區城市的外籍遊客提供免簽證，只要他們的行程限於這幾個城市內，為他們提供一些短期簽證便利。

