韓國瑜、王世堅“立院”相見歡　握手問好

韓國瑜、王世堅及戴錫欽等人在“立法院”相聚，彼此握手致意。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北2月22日電（記者 楊騰凱）中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜今日會見來訪的國民黨台北市議長戴錫欽一行人，本屆重回“立法院”的民進黨台北市“立委”王世堅也到場，韓國瑜在台北農產公司總經理任內，曾與還是市議員的王世堅在台北市議會唇槍舌戰，如今兩人角色轉換，看似放下昔日恩怨，開心握手問好。



韓國瑜與王世堅見到面時，旁邊還有人說，要兩人互相拉抬一下，王世堅連忙說“不敢不敢，今天是有事情有拜託院長。”



韓國瑜今日會見戴錫欽，與會成員包括國民黨台北市“立委”賴士葆、王鴻薇、羅智強、徐巧芯，以及民進黨“立委”台北市吳思瑤、王世堅、吳沛憶，另外還有國民黨籍台北市副議長葉林傳。議員方面包括國民黨台北市議員王欣儀，以及民進黨台北市議員簡舒培、張文潔、鍾佩玲，還有民眾黨台北市議員陳宥丞、張志豪。



國民黨、民進黨台北市“立委”幾乎也都到場共同與會，形成“立院台北幫”大聚會。



2016年韓國瑜在台北農產公司總經理任內，曾赴台北市議會備詢，面對王世堅猛烈跑火攻擊，韓、王兩人一同爆發許多金句，內容精彩，當時一同上質詢台的台北市長柯文哲還不斷憋笑。韓國瑜王世堅對嗆畫面廣受媒體傳播，後來韓國瑜的聲勢一路飆漲，順利在2018年當選高雄市長，這也讓王世堅被喻為有“扶龍命”，被王世堅罵過的人都會高升。