管碧玲喊遇陸海警船“不要停”　退將怒嗆

管碧玲。（中評社 資料照） 中評社台北2月22日電／有關大陸漁船翻覆事件，2名生還漁工之一的徐仲安21日接受陸媒採訪時說，船怎麼可能自己翻掉，是台灣海巡艦艇過來“衝一下”，就把他們船頂翻掉了！台退役少將栗正傑對此說，台灣曾說大陸漁民鄉音太重、無法做筆錄，但他看受訪影片是聽得懂的，直批民進黨政府、部會首長、執法機關公然撒謊。“海委會主委”管碧玲還說遇大陸海警船不要停，那就請她帶領“國安”團隊示範給人民看。



根據《中時新聞網》報導，栗正傑21日在《盧秀芳辣晚報》節目表示，真的非常生氣！因為他是一個軍人，當然要替海巡弟兄講話。“但是我很生氣一件事情，居然我的政府、我的以前的長官，居然欺騙了我！妳管碧玲今天講這個話，是不是在欺騙”？當初居然說，因為鄉親鄉音太重，沒辦法做筆錄？回去的那個漁民，他講那些話，聽得懂聽不懂？怎麼會說沒辦法做筆錄？不能做筆錄的原因，是因為他們來自貴州、來自四川？



栗正傑強調，今天不管是密錄器的問題、有沒有碰撞、擦撞，沒有人會再相信！堂堂一個部會首長、一個政府，怎麼可以說謊？這種謊居然這麼粗糙，這麼不合情理的謊，都講得出來。



栗正傑質疑，管碧玲居然還說，大陸海警船來檢查，台灣船隻不要停，繼續走。“管碧玲示範給我看！妳今天帶著妳的這些“海巡署”官員，妳身臨第一線”！“妳帶著顧立雄或“國安”團隊的這些人員，甚至帶著綠營這些名嘴，包括莊瑞雄、王定宇這些人”，拿著大聲公對大陸喊，霸道、不講理！“妳示範給我看”。