藍黨團析陸船案疑點　促蔡政府公布事實

國民黨“立院”黨團召開記者會，左起徐巧芯、洪孟楷、林思銘及黃健豪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北2月22日電（記者 張嘉文）大陸漁民兩死事件持續發酵，造成金廈海域情勢緊張，中國國民黨“立法院”黨團今天召開記者會強調，支持海巡依法行政，但這次事件完全沒有錄影畫面，過程疑點重重，現在民進黨政府應該還原真相、公布事實、呼籲對話，不能再放任兩岸惡意螺旋持續上升。



國民黨團今天召開“陸船翻覆案没有錄影？海委會自始包庇？”記者會，由書記長洪孟楷主持，黨團首席副書記長林思銘、“立委”徐巧芯和黃健豪等人出席。



洪孟楷表示，海委會第一時間說是大陸漁船蛇行拒檢導致翻覆，現在又說海巡船艇在追捕過程，與陸籍漁船有多次接觸，請問這個接觸是指碰撞？是誰碰誰？到底真相為何？海委會說法自相矛盾，無法取信人民，不應該避重就輕，為什麼海巡人員執法時沒有錄影？這已經違反海域執法作業規範。



洪孟楷強調，民進黨政府為什麼過去到現在，只要遇到重大爭議事件，就會有些資料突然不見、消失，不管是過去的疫苗、快篩和雞蛋的採購，到這次的大陸漁船翻覆事件，民眾要的是真相，因此民進黨政府應該要還原真相、公布事實，也呼籲兩岸必須進行對話，避免緊張情勢持續。

