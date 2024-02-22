美售台新“戰術資料鏈系統”　400人員駐台

台“國防部長”邱國正。（中評社 資料照） 中評社台北2月22日電／美國國防部安全合作署（DSCA）21日發布最新一筆對台軍售案，美國國務院已批准售台7500萬美元“先進戰術資料鏈系統”升級計劃案，進行知會美國國會程序。台“國防部”證實，將既有“Link－16 系統提升先期規劃”。據瞭解，這套系統提升後，未來台灣獲得更先進的LINK－22系統才可逐步進行戰場資料鏈連接，有助於大幅提升三軍聯合作戰共同作戰圖像效能。



這項軍售將需約200名美國政府官員與200名美方承包商代表依據需求前往台灣，提供工程與技術支援服務與計劃和技術審查。



美國國務院批准售台先進戰術數據鏈系統升級計劃及相關設備，台“外交部”22日表示，已收到美國政府正式通知。



這是台灣1月13日大選結束後、台海局勢緊張之際，美國首度對台軍售。



美國“國防”安全合作署（DSCA）發布新聞稿指出，國務院已批准售台先進戰術數據鏈升級計劃與相關設備，DSCA今天提供所需認證，並知會“國會”。



美方這次軍售項目為跨域解決方案（CDS）、全球衛星定位系統（GPS）接收器、通訊設備、需求分析、工程、技術服務與後勤和計劃支援等，預計總額為7500萬美元（約新台幣23億6558萬元）。



DSCA指出，這項軍售將透過增強通訊與網路安全，並提供確保戰術資訊安全傳遞的基礎設施，以提高台灣因應當前與未來威脅的能力。台灣將能毫無困難地將這項支援與裝備融入軍力。

