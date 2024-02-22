陸船案延燒　秦慧珠批管碧玲邱太三欺上瞞下

國民黨台北市議員秦慧珠接受訪問。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北2月22日電（記者 張穎齊）大陸漁船14日在金門海域作業，遭金門海巡追緝翻覆釀成2死事故。金門觀光船19日遭大陸海警強制登檢，馬祖海域21日又出現3艘大陸執法船隻，其中1艘海警船距南竿島僅5.5海浬，兩岸緊張情勢升溫。中國國民黨台北市議員秦慧珠22日向中評社表示，民進黨蔡英文政府從上到下都是傲慢的鴕鳥心態，最該譴責的是海洋委員會主委管碧玲與陸委會主委邱太三，欺上瞞下、官腔官調，導致如今嚴重的後果。



蔣介石故居、台北市士林官邸今日舉辦鬱金香展開幕式，國民黨台北市長蔣萬安、秦慧珠、觀光傳播局長王秋冬、工務局長黃一平、公訓處長何雅娟、公園處長藍舒凢、日本礪波市長夏野修、議長川邊一彥等人與會。



秦慧珠接受中評社訪問表示，關於大陸漁船2死悲劇，台灣方面蔡英文政府，第一時間上上下下都沒好好處理，用傲慢、輕視的鴕鳥心態面對所有問題，真的碰到狀況了，卻只想規避責任，最該被譴責的是管碧玲，管碧玲身為主責機關海委會“海巡署”，第一時間卻沒公開說明，不主持記者會、不曝光資訊。



秦慧珠說，如今生還的大陸漁民說是被台灣“海巡署”船隻追逐撞擊，導致翻船，根本不是蔡政府說甩尾導致翻船的假訊息，且海巡人員執法時也沒錄影存證，如因變成各說各話，對岸不會同意台灣的說法。管碧玲沒說清楚、講明白，只會欺上瞞上、隱瞞社會大眾，造成這樣嚴重的後續狀況，管碧玲難辭其咎。



秦慧珠指出，管碧玲、邱太三等這些官員，要深自檢討，對全台灣人表示負責，不能叫第一線的“海巡署”執法人員負責，如今的危機處理，應是主管單位長官擔責，她也要譴責陸委會邱太三避重就輕，講話官腔官調，沒好好處理，導致嚴重的後續，若繼續這樣規避下去，是不能解決問題的，要實事求是，該道歉、改善、賠償都得做。



秦慧珠也提到，若是台灣的海巡船隻所撞擊釀禍，那要好好負責，此事若升高到兩岸之間的法律戰，大陸漁民的家屬告到台灣政府、對簿公堂，那問題將會更大，可以的話就趕快好好和解落幕。