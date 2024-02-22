蔣萬安訪蔣介石故居士林官邸　成人氣網紅

左起台北市公園處長藍舒凢、市長蔣萬安、工務局長黃一平。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北2月22日電（記者 張穎齊）台北市政府在士林官邸舉辦的鬱金香展22日開幕，花展直到3月3日，中國國民黨台北市長蔣萬安到場參與，而士林官邸也是蔣萬安的曾祖父蔣介石的故居，別具意義，蔣萬安化身為人氣網紅，在花展參訪受到大批民眾歡迎，爭相一睹，蔣賞花之餘，也呼籲大家多來逛逛、拍照。



蔣介石故居、台北市士林官邸舉辦鬱金香展開幕式，蔣萬安、國民黨台北市議員秦慧珠、觀光傳播局長王秋冬、工務局長黃一平、公訓處長何雅娟、公園處長藍舒凢、日本礪波市長夏野修、議長川邊一彥等人與會。



蔣萬安享有高人氣，在曾祖父的官邸內賞花，沿途都受到大批民眾歡迎，但因為行程時間的緣故，台北市府幕僚、隨扈與台北市警方，請民眾暫且不要與蔣萬安合照，蔣則率領局處長一同賞花、合影，蔣也與當地里長們互動，展現親民作風。



蔣萬安表示，去年此時他來參加，天氣很熱，他一直流汗，這次天氣涼爽，非常適合，另外隨著“花IN台北”的花季正式開鑼，只要1張悠遊卡，就能在台北市來趟“與美麗相遇”的旅行，近年來台北市精心舉辦各個花展，讓民眾一整年都可享受台北12個月的盛放花展，讓綻放的花朵們點綴生活，成為台北市民共同記憶，串聯起每一年點點滴滴的美好。



蔣萬安也說，花展特別也與士林地區商圈策略合作，歡迎大家到士林附近商圈逛逛。