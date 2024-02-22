台積電日本熊本一廠24日開幕　穩固龍頭地位

台積電新竹廠房。（中評社 資料照） 中評社台北2月22日電／台積電擴大投資日本，熊本一廠預計2月24日開幕，第4季量產，熊本二廠將緊接著於今年底興建。產業專家指出，熊本廠將成為台積電全球布局的重要戰略資源，有助於台積電晶圓代工龍頭地位更加穩固。



根據《中央社》報導，隨著熊本一廠即將開幕並於年底量產，台積電全球布局將邁向新里程碑。工研院產科國際所研究總監楊瑞臨說，日本生產成本雖然比台灣廠高，不過低於歐洲及美國，且供應鏈完整，熊本廠將是台積電因應客戶地緣政治和供應鏈韌性需求全球布局的重要據點。



台經院產經資料庫研究員暨總監劉佩真表示，台積電熊本一廠建廠進度後來居上，超前美國亞利桑那州廠，充分展現日本政府重振半導體產業的強烈企圖心，政策明確，補助撥款快速。日本短期在全球半導體產業市占仍難以超越韓國、美國及台灣，不過在台積電熊本廠的加持下，日本半導體市占率應可往上提升，並在全球占有一席之地。



據市調機構集邦科技估計，日本目前以成熟製程技術為主，2023年全球市占率約3%，預期2027年日本28奈米以上成熟製程全球比重將維持3%，不過，16奈米以下先進製程比重將達4%。



觀察台積電的2大對手英特爾（Intel）和三星（Samsung）布局，楊瑞臨指出，英特爾決定在以色列和愛爾蘭擴產，並於德國建新廠，預期英特爾應“分身乏術”，短期難以在日本設先進晶圓廠，最多僅可能設置先進封裝廠。



三星目前生產據點主要在韓國及美國，楊瑞臨說，三星可能在日本建廠，但日本與韓國間有嫌隙，懷疑日本會歡迎三星前往建廠，相信應更歡迎台積電在日本投資設置第3座晶圓廠。台積電研發與生產重鎮在台灣，營運表現已贏過三星及英特爾，在日本布局又搶得先機，預期台積電晶圓代工龍頭地位將更加穩固。