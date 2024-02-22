台官方大手筆　購退場高校做全民防衛訓練場

位於彰化的退場高校中洲科大已被官方買下將做為全民防衛訓練之用。（中洲科大官網） 中評社台北2月22日電／台灣官方全力投入全民防衛訓練，根據“行政院”近期送至“立法院”的書面報告內容揭示，“行政院”動支去年度“中央政府”總預算第二預備金共1億2700萬4000元，挹注“內政部”辦理中州科大規畫為全民防衛訓練場地，以及“警政署”保二總隊機動中隊使用。中洲科大位於彰化縣員林市，校地面積達5.97公頃。



全民防衛訓練被視為民兵訓練，台軍方去年2月21日公告《全民防衛動員準備法》修正草案將更名為《全民防衛動員法》，掀起正反爭論。



台媒報導，保二警察總隊負責全台超過七成以上的基礎設施防護工作，原編制警力約1200人，但為強化關鍵基礎設施保護能力，因此，政府著手擴編保二總隊編制，不僅總警力計劃增至3000人以上，所屬員警亦須參加為期12周的“關鍵基礎設施防護訓練班”，接受“戰術肌力體能訓練”、“基礎救護訓練”、“裝備武器基礎技能”、“裝備整備”、“資訊系統防護及網路安全”等課程。



另外，去年一度傳出，擴編後的保二警察總隊員警除了接受兵器教練、手榴彈投擲、小部隊戰鬥、近身戰技之外，還將配備重機槍、手榴彈、刺針飛彈等重型武器，被稱為“第二陸軍”。但“行政院”當時澄清“並無規劃要增設保二總隊個人重型武器配備”；“國防部”則說，將依據“警政署”提出的需求，提供兵器與戰鬥教練。



為尋求更多訓練資源，政府也將目光轉移到已退場的校園用地，根據“教育部”去年12月21日所召開“教育部”第一屆私立高級中等以上學校退場審議會”第16次會議，已同意解散的中州科技大學將轉為全民防衛訓練場地，由“內政部”承接。中州科大位於彰化縣員林市，校地面積達5.97公頃。



“行政院”近期送交“立法院”的書面報告也陳述，由於“內政部”辦理中州科技大學規劃為全民防衛訓練場地，暨“警政署”保安警察第二總隊機動中隊使用價購款、耐震詳評實施計劃經費不敷，因此，“行政院”動支去年度“中央政府”總預算第二預備金1億2700萬4000元支應，並將動支數額等各項附件送至“立法院”備查。