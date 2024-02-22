韓主持協商前　綠促黃國昌別作秀要聽柯P的

民進黨團幹事長吳思瑤。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北2月22日電（記者 黃筱筠）針對“行政院長”陳建仁23日是否進行食安專案報告，“立法院長”韓國瑜下午再度召集朝野協商。民進黨“立法院”黨團在協商之前，再度喊話台灣民眾黨黨團總召黃國昌，希望黃不要再作秀，趕緊同意讓陳建仁在明天進行專案報告。他們還引用柯文哲的說法，這是簡單的事情簡單解決，希望黃要聽柯的話。



對於陳建仁是否要進行食安專案報告一事，朝野政黨已經持續拉鋸很多天。民眾黨要求加開院會處理，國民黨團原本提出變更議程，後來也同意撤案，與民眾黨立場一致。但國民黨“立法院”黨團昨天又聲明同意23日院會時，先進行食安專案報告，這個立場又雷同民進黨“立法院”黨團，朝野下午將在韓國瑜主持下，再度協商希望達成共識。



民進黨“立法院”黨團幹事長吳思瑤在黨團記者會上表示，針對下午協商，再度呼籲讓明天食安報告可以上路，我們為了促成食安專報從第一分鐘努力到最後一分鐘，希望“立委”同仁如期上工、如期監督。昨天民眾黨主席柯文哲說簡單的事情簡單解決，不就是這樣嗎？她也難得認同柯的說法。



吳思瑤表示，我們針對食安專案報告不斷呼籲國民黨與民眾黨，不要化簡為繁，就是會弄巧成拙。韓院長下午要召集協商，希望不要再發生2月19日的事情，黃國昌自己搞烏龍要加開院會，就會進入逕付二讀，交付朝野協商進入冷凍期一個月，現在黃國昌還要甩鍋別人，希望柯文哲說的話，黃國昌能聽一聽，也希望下午朝野協商，能讓明天食安專報如期進行。

