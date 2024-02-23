中評鏡頭：蔣介石故居士林官邸花展視覺饗宴

士林官邸花展，吸引大批人潮。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北2月23日電（記者 張穎齊）台北市政府在士林官邸舉辦的鬱金香展22日開幕，花展直到3月3日，而士林官邸也是蔣介石的故居，蔣介石曾孫、中國國民黨台北市長蔣萬安主持開幕儀式。花展現場因啟相當多的人潮，花海美輪美奐，讓民眾拍個不停，成為美景熱點、視覺饗宴。



士林官邸鬱金香展今年已邁入第7年，展期從2月22日到3月3日，這次選用超過14萬株、近30個品種的鬱金香打造出6大展區，其中每年2月舉辦的鬱金香展，已成為遠近馳名的展覽景點，今年除了使用荷蘭的鬱金香，也再度與日本鬱金香主要生產地的礪波市交流合作，而日本礪波市在4月中即將盛大舉辦“礪波鬱金香博覽會”。



現場人潮洶湧，不少銀髮族及中壯年都來前往參觀，也有攜家帶眷的親子人潮。



今年士林官邸鬱金香展特別蒐羅世界各地著名特殊祈福儀式，以“香鬱祈福”為主題，搭配美輪美奐的鬱金香花海，打造經典6大特色展區，大門口的“相遇.香鬱”呼應元宵節製作大型鬱金香花燈；“與龍相遇”主題花園則打造了立體微型迷宮讓好運龍總來；在西式庭園“世界好運”則集結了各國的慶典祈福氛圍，將滿滿的祈福元素

融合在展場每個角落。



士林官邸公園內張燈結綵，處處可見花燈，更特別在元宵節24、25日，特開放到夜間10點，百花齊放的士林官邸，生意盎然，讓不少民眾前來享受藍天白雲下，鬱金香花海帶來的浪漫美景。