蓋拉格邀到美政治界試身手　蔡答OK

蔡英文今天會見美國聯邦眾議員蓋拉格等一行。（照片：“總統府”提供） 中評社台北2月22日電（記者 黃筱筠）美國聯邦眾議院“美國與中國共產黨戰略競爭”特別委員會主席蓋拉格（Mike Gallagher， R－WI）率跨黨派議員於22日至24日訪問台灣。蓋拉格今天會見蔡英文稱，執政政府能夠連任非常難得，這在台灣前所未見。他並稱，蔡即將卸任，而他也沒有要連任，如果有興趣的話，威斯康辛州也很歡迎蔡英文來到美國政治界一試身手。蔡英文一聽大笑，並說OK。



蓋拉格此行也將拜會賴清德、“立法院長”韓國瑜。



蔡英文致詞再度強調，“中國特別委員會”去年發布的經濟報告中，提及台美雙重課稅議題，期待能夠早日立法完成，為台美雙邊的企業投資創造更多利基，打造互利共榮的經貿交流環境



蓋拉格率團來訪，成員包括該委員會民主黨首席議員克利胥納莫提（Raja Krishnamoorthi， D－IL）、聯邦眾議員穆理納（John Moolenaar， R－MI）、聯邦眾議員莫頓（Seth Moulton， D－MA）及聯邦眾議員強森（Dusty Johnson， R－SD）等人。本次為“中國”特別委員會首度組團。



蔡英文今在“總統府”接見訪團並致詞表示，誠摯歡迎首度組團來訪，各位都是長期關心台灣的好朋友，她去年出訪過境美國，一起參加在雷根圖書館的會談。她說，蓋拉格今天更率領跨黨派議員來台，以實際行動表達美國對台灣民主的堅定支持，也凸顯台美間緊密的夥伴關係。



蔡英文說，今年是《台灣關係法》立法45週年，這項立法促進並且深化台美情誼，“中國特別委員會”更在去年提出“支持台灣十項建議”的報告，展現對台灣安全的重視。她感謝美國持續透過國防授權法等方式，協助台灣強化自我防衛的能力，捍衛民主自由、守護區域和平。

