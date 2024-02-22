徐巧芯任小黨鞭　被問要當傅崐萁的倚天劍？

藍委徐巧芯。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北2月22日電（記者 張嘉文）中國國民黨“立法院”黨團幹部持續增加中，國民黨新科“立委”徐巧芯將出任黨團副書記長，被外界形容，徐可能就是黨團總召傅崐萁之前所說的“倚天劍”。徐巧芯今天受訪時笑稱，她絕對不是“倚天劍”，要也是七大武器之首、一把“好折凳”（電影台詞）。



傅崐萁日前接任國民黨團總召時，曾向民進黨團總召柯建銘放話稱，他的“倚天劍跟屠龍刀都準備好了”，國民黨團中包括洪孟楷擔任黨團書記長、林思銘擔任黨團副書記長，近日再擴編徐巧芯、羅智強擔任副書記長。



洪孟楷今天對此表示，國民黨團的副書記長依照慣例，會由多位“立委”擔任，而這屆“立法院”共有54位國民黨籍“立委”能配合黨團運作，有很多“立委”都表達願意盡一己之力來協助黨團運作，因此他們會聘請多位副書記長，也會希望每一位副書記長都有角色的發揮，他們會在名單都確認後，跟外界完整報告。



徐巧芯則說，要針對外界形容她就如傅崐萁的“倚天劍”部分回覆一下，她要澄清，如果要用武器來做比喻，她絕對不是“倚天劍”，因為那把劍可能又太短了一點（自嘲自己身高），那會是什麼呢？她想了哪半天，可能會是一把“好折凳”。



徐巧芯笑稱，“好折凳”是七大武器之首，而且藏於民居之中，隨手可得，還可以坐著它掩蓋殺機（電影台詞），因此，她也在這裡跟總召傅崐萁特別報告一下，絕對不是“倚天劍”，要也是一把好折凳。